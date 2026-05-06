Madre de Jonathan David Muir Burgos suplica al régimen que saque a su hijo de la cárcel: «No soporta más»

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Minervina Burgos López, madre del adolescente cubano Jonathan David Muir Burgos, lanzó un desesperado llamado a la comunidad internacional a través del programa «La Noche» de NTN24 para que el régimen libere a su hijo de 16 años, preso político en la cárcel de máxima seguridad Canaleta en Ciego de Ávila desde el 16 de marzo.

Jonathan fue detenido junto a su padre, el pastor evangélico Elier Muir Ávila, tras acudir a una citación policial días después de participar en las protestas de Morón desencadenadas por apagones superiores a 26 horas diarias. El régimen lo acusa de sabotaje —cargo que conlleva entre siete y 15 años de prisión— por haber salido a las calles a gritar «libertad» y pedir el restablecimiento del servicio eléctrico.

«Le pido a toda persona que pueda ayudarnos, desde lo más profundo de mi corazón, que por favor hagan algo por sacar a mi niño de ahí de ese lugar», declaró Minervina en NTN24.

La madre relató que su hijo le suplica a diario: «Por favor, sáquenme de aquí, mamá. Yo no soporto estar en este lugar».

Jonathan padece deshidrosis severa, condición dermatológica crónica que en 2021 derivó en sepsis generalizada y que se agrava con el estrés, manifestándose en manos, pies y otras partes del cuerpo. Minervina informó que su salud se deteriora en la cárcel, donde solo puede verlo cada 15 días, y que también ha presentado episodios de diarrea.

«Él está muy triste y está muy ansioso, producto de su enfermedad también, que su salud se deteriora ahí en ese lugar», afirmó la madre.

El adolescente tiene una cita médica en un hospital de Washington D.C. programada para el 20 de mayo que el régimen le impide atender, y dos días después de su arresto debía iniciar un tratamiento con Hebertrans que tampoco ha recibido.

Paralelo al deterioro físico, el régimen desplegó una campaña de propaganda. El medio oficialista Razones de Cuba publicó imágenes de Jonathan tocando un teclado en la cárcel con el mensaje «El piano no miente. Y Jonathan… ahí está, sano y salvo». Cubadebate difundió además fotos manipuladas con inteligencia artificial que mostraban al menor en situaciones íntimas con un hombre desconocido, imágenes que la familia denunció como montaje y que el propio medio eliminó después.

«Lo sacaron con ese señor que no sabemos ni quién es, ni mi niño lo conoce, y que sabemos que fue un montaje hecho, fabricado», denunció Minervina.

La madre explicó el objetivo de esa campaña: «Ellos están tratando de desmentirnos y de hacer ver a la opinión pública de que el niño no está enfermo, que está feliz y contento en ese lugar, cosa que no es así».

Cubalex denunció la revictimización del adolescente y el uso de su imagen sin consentimiento como una grave vulneración de sus derechos por tratarse de un menor de edad.

El 20 de abril, Mike Hammer, jefe de la misión de Estados Unidos en Cuba, realizó una videollamada al padre de Jonathan para expresar la preocupación de la administración Trump: «Estamos preocupados por él, que tiene nuestro apoyo y vamos a ver qué podemos hacer para que se pueda liberar». Hammer también declaró públicamente que «en cualquier sociedad civilizada, la libertad de expresión no es un delito» y que Jonathan «debería ser puesto en libertad de inmediato».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a Jonathan el 24 de abril mediante la Resolución 30/2026, al considerar que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud enfrentan riesgo de daño irreparable. Cuba no respondió al requerimiento previo enviado el 10 de abril.

El congresista Mario Díaz-Balart advirtió este miércoles que si algo le sucede al joven el régimen será responsable y exigió su liberación inmediata.