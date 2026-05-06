Intelectual cubanoamericana desafía a Díaz-Canel: "Ha llegado la hora"

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La historiadora cubanoamericana Ada Ferrer publicó este miércoles una carta abierta dirigida al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en la sección de opinión del New York Times, en un momento de máxima tensión entre Washington y La Habana.

Ferrer, profesora de Historia y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nueva York (NYU) y ganadora del Premio Pulitzer 2022 por su libro "Cuba: An American History", nació en La Habana en 1962 y lleva más de 30 años investigando la historia compartida de Cuba y Estados Unidos.

La autora inicia su carta a Díaz-Canel con su historia personal, marcada por la separación familiar tras emigrar siendo niña en 1963. Su madre dejó atrás a su hermano con la esperanza de reunirse pronto, algo que no ocurrió hasta años después, durante el éxodo del Mariel. Subraya que este tipo de ruptura familiar es una experiencia común entre los cubanos.

Luego centra luego su relato en su padre, quien en su vejez comenzó a escribir poemas, textos autobiográficos y cartas políticas, muchas de ellas dirigidas a Fidel Castro. Aunque no compartía muchas de sus ideas, destaca su necesidad de expresarse y de interpelar al poder.

En una de esas primeras cartas, su padre se preguntaba qué valor tendría su voz ante un líder como Fidel Castro, respondiéndose con escepticismo: "Creo que nada". Aun así, persistió en escribir, convencido de la importancia de insistir.

El eje de aquellas cartas era claro: "Ha llegado la hora, Dr. Castro". Su padre repetía ese mensaje una y otra vez, variando su significado: era la hora de cambiar, de poner fin al sistema, de dar paso a nuevas generaciones o de dejar un legado histórico diferente.

Inspirada por ese ejemplo, Ada decide ahora escribirle a Díaz-Canel, quien ha defendido la "continuidad" como principio político, y cuestiona esa postura al considerar que no refleja el deseo de la mayoría de los cubanos.

La profesora describe con detalle la crisis actual del país: pobreza extendida, salarios y pensiones insuficientes frente al alto costo de los alimentos, apagones prolongados y graves carencias en el sistema de salud. Resume la situación afirmando que "para muchos cubanos de a pie, es una sentencia de muerte".

Aunque reconoce que el embargo de Estados Unidos agrava las dificultades, recalca que no es por sí solo el responsable de la crisis. Critica decisiones internas del gobierno, como la paralización de reformas económicas, el manejo del ordenamiento monetario y la priorización del turismo sobre otros sectores esenciales.

También denuncia la represión y vigilancia sobre ciudadanos críticos, incluyendo activistas, historiadores y artistas. Menciona casos de personas que han sido hostigadas o encarceladas por ejercer su libertad de expresión, lo que considera incompatible con un sistema que dice defender al pueblo.

La autora cuestiona además la falta de un plan concreto por parte del gobierno para enfrentar la crisis. Plantea directamente la pregunta: "¿cuál es su plan para hacer frente al hecho de que el embargo existe?", insistiendo en que culparlo no sustituye la necesidad de gobernar con eficacia.

Aclara que su crítica no implica apoyo a la política de Estados Unidos hacia Cuba ni a posibles intervenciones. Reivindica la soberanía nacional, pero advierte sobre los riesgos históricos de dependencia externa y recuerda las advertencias de figuras como José Martí sobre la relación con Estados Unidos.

Finalmente, reflexiona sobre el concepto de soberanía, señalando que ha sido utilizado como argumento político mientras la población enfrenta necesidades básicas insatisfechas.

Concluye retomando el mensaje de su padre: si no hay cambios reales, "ha llegado la hora", al menos, de abrir "un verdadero diálogo nacional" que permita buscar soluciones para el futuro del país.

No es la primera vez que Ferrer interpela directamente al presidente cubano. En julio de 2021, tras las históricas protestas del 11J, ya le exigió públicamente: "Detén la represión. Libera a los presos políticos. Deja de golpear a tu pueblo".

La carta llega en un momento en que Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas: apagones de hasta 20 horas diarias, inflación acumulada del 77 % y una contracción del PIB proyectada por la CEPAL en un 6,5 % para 2026, lo que situaría a la Isla como la peor economía de América Latina ese año.

A esa realidad se suma la represión política: Justicia 11J contabilizaba 775 presos políticos en abril de 2026, de los cuales 338 fueron condenados por participar en las protestas del 11J.