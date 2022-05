Historiadora cubanoamericana Ada Ferrer gana Premio Pulitzer

La historiadora y académica cubana Ada Ferrer se alzó con el Premio Pulitzer 2022 por su libro Cuba: An American History, un texto que realiza un recorrido por la historia compartida de Cuba y Estados Unidos.

El premio de Ferrer fue compartido en la categoría Historia con el volumen Covered with Night: A Story of Murder and Indigenous Justice in Early America, de Nicole Eustace.

“Sin palabras”, comentó la autora en su cuenta de Twitter al conocer la distinción.

Cuba: An American History es una mezcla de sus investigaciones históricas y su historia personal. Ferrer explica que se trata del “producto de más de treinta años de trabajo y de toda una vida de cambio de perspectivas entre el país donde nací y el país donde hice mi vida. Es, a la vez, una historia que he heredado y una historia que he creado a partir de muchas otras posibles. Es, en otras palabras, lo que he hecho de mi a veces pesada herencia”.

El libro de Ferrer, que había sido hace unos días reconocido como uno de los mejores del año por el diario LA Times, se inscribe, al decir del ensayista Rafael Rojas, con “una probada destreza y un manejo flexible e integral de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba”, en “el género más divulgativo de las historias generales”.

Profesora de Historia y Estudios Latinoamericanos y Caribeños en la Universidad de Nueva York, Ada Ferrer nació en La Habana en 1962 y fue criada en Estados Unidos. Es autora de textos como Insurgent Cuba: Race, Nation, and Revolution, 1868-1898, ganador del Berkshire Book Prize, y Freedom’s Mirror: Cuba and Haiti in the Age of Revolution, ganador del Frederick Douglass Book Prize de la Universidad de Yale.

Es considerada una autoridad en la historia social y política del Caribe entre los siglos XVIII y XIX.

Hace unos años, la intelectual cubana fue una de las impulsoras de la iniciativa por la que José Martí se convirtió en el segundo autor hispano en ingresar al Salón de la Fama de Escritores de Nueva York.

El pasado año, la compositora cubanoamericana Tania León había ganado el Pulitzer en la categoría Música por su obra Stride, estrenada en febrero de 2020 por la Orquesta Filarmónica de Nueva York.

El Pulitzer, el premio de periodismo más importante de Estados Unidos, distinguió este año, entre otros, a The Washington Post por su cobertura del asalto al Capitolio el 6 de enero, The Miami Herald por su cobertura del derrumbe del complejo Champlain Towers South, así como a periodistas, fotógrafos y staff del Tampa Bay Times, Quanta Magazine, Chicago Tribune y The Atlantic.

Los corresponsales en la guerra de Ucrania recibieron una mención especial por la arriesgada labor que realizan.