Joven cristiano cubano: «Ojalá pronto ya no tengamos que medir cada palabra que decimos»

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El activista y joven cristiano cubano David Espinosa publicó en Facebook un mensaje de esperanza en el que expresó su anhelo de que en Cuba hablar libremente deje de ser un riesgo: «Ojalá pronto ya no tengamos que medir cada palabra que decimos, como si la verdad fuera un delito y no un derecho».

La publicación, acompañada de los hashtags #CubaParaCristo y #CristoSalvaCuba, llega semanas después de que el régimen intentara silenciarlo por múltiples vías, desde citaciones del Ministerio del Interior hasta el corte coordinado de sus líneas telefónicas por ETECSA.

En el texto, Espinosa escribe: «Ojalá llegue el día en que hablar no sea un riesgo, sino un puente. Donde pensar diferente no sea motivo de sospecha, sino de diálogo. Ojalá podamos vivir sin miedo a expresarnos, sin tener que disfrazar lo que sentimos, sin tener que callar lo que duele».

Facebook / David Espinosa

El tono esperanzador contrasta con la represión que ha enfrentado desde que el régimen lo citó cinco veces ante el MININT tras volverse una voz pública de la disidencia cristiana en Cuba.

El 13 de abril, agentes de la Seguridad del Estado intentaron reclutarlo como informante sobre una posible visita del jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos, Mike Hammer. Espinosa rechazó colaborar y denunció el episodio públicamente: «El único que puede gobernar mi vida es Dios, y aun Él respeta mi libre albedrío. Eso los incomodó mucho».

Simultáneamente, su esposa Laidy García fue convocada bajo pretexto falso a la estación policial de Zapata y C, en el municipio Plaza de la Revolución. García denunció que el verdadero motivo era presionarla para que influyera en su esposo: «El verdadero motivo era intimidarme para que influya en David Espinosa, para que no siga publicando nada que tenga que ver con asuntos sociales».

La represalia más reciente ocurrió en la noche del 22 al 23 de abril, cuando ETECSA cortó de forma coordinada las líneas telefónicas de Espinosa, García, la activista Anna Bensi y su madre, en un lapso de apenas tres minutos. Espinosa respondió desde redes sociales usando un punto de acceso móvil: «Estoy conectado por hotspot. Esto también hay que decirlo».

Espinosa también denunció maniobras de engaño en la recogida de firmas de la campaña «Mi Firma por la Patria» del Partido Comunista: «Algo que debería ser un acto voluntario y consciente, lo están obteniendo mediante presión y engaño».

La represión contra la libertad de expresión en Cuba se ha agudizado. El Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa registró 128 agresiones contra la libertad de expresión solo en febrero, un aumento interanual del 172,3%. Cuba figura entre los peores países de América Latina en libertad de prensa según la clasificación de Reporteros Sin Fronteras publicada el 30 de abril.

Su nueva publicación cierra con una advertencia que resume el peso de lo vivido: «Y ojalá, cuando ese día llegue, no olvidemos todo lo que costó».