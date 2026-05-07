Influencer cubano enfrenta cargos por tiroteo contra un caimán en los Everglades

Andrew Morales, el influencer cubano conocido como «Cuban Tarzan» o «Tarzán Cubano», enfrenta cargos penales en el condado de Miami-Dade tras aparecer en un video viral en el que se ve a varios hombres disparando repetidamente contra un caimán en los Everglades de Florida.

El incidente, ocurrido el 26 de marzo en el Área de Manejo de Vida Silvestre Francis S. Taylor, involucra también al polémico influencer Clavicular (Braden Eric Peters) y a Yabdiel Aníbal Cotto Torres, conocido como «Baby Alien».

Los cargos fueron presentados por la Fiscalía Estatal de Miami-Dade el 29 de abril contra los tres hombres.

Todos enfrentan un delito menor de primer grado por descarga ilegal de arma de fuego en un lugar público, que conlleva hasta un año de prisión y una multa de hasta 1,000 dólares.

El video que desató la investigación

El incidente fue transmitido en directo por Clavicular a través de la plataforma Kick. Las imágenes muestran a los tres hombres a bordo de un aerodeslizador disparando más de una docena de veces contra el animal.

En el video se escucha a Peters preguntar «¿Está muerto? Entonces, ¿podemos dispararle?» y, tras los disparos, afirmar: «Sí, definitivamente está muerto».

Morales comenta entre risas que Peters «solo quiere disparar a algo» y que «le pica el gatillo».

Horas después de que el video se viralizara, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida publicó en X que era «consciente de un video que muestra a personas en los Everglades en un aerodeslizador que parecen estar disparando a un caimán» y que sus agentes estaban investigando el incidente.

La defensa de los acusados

El abogado de Morales, Richard L. Cooper, pidió al público que «no se apresure a juzgar».

«No existe ninguna acusación de que algún animal haya resultado herido, y la evidencia disponible no respalda la narrativa sensacionalista que ha circulado en internet. Mi cliente se basó en información y orientación proporcionadas por personas con autoridad y no tuvo intención delictiva», aseveró.

Los abogados de Peters emitieron un comunicado en términos similares: «Nuestro cliente ha sido citado a comparecer por un cargo menor derivado de seguir las instrucciones de un guía de aerodeslizador con licencia. No resultaron heridos animales ni personas. Confiamos en que, cuando se comprenda el panorama completo, la gente verá esto por lo que es».

El «Tarzán Cubano»: De héroe ambiental a acusado

El caso resulta especialmente llamativo en el de Morales, un cubano de 22 años radicado en el sur de Florida que había construido su fama sobre una imagen de respeto por la naturaleza.

Sus videos capturando iguanas verdes -especie invasora- con las manos desnudas en canales de Miami-Dade y los Everglades acumulan más de 70 millones de visualizaciones en diversas plataformas.

El cubano siempre había argumentado que su actividad era un servicio ambiental: «No lo hago por fama ni por dinero, lo hago porque las iguanas están acabando con la vegetación y quiero aportar mi granito de arena».

Ese historial contrasta directamente con el episodio del caimán, un animal protegido en un área de manejo de vida silvestre. A diferencia de las iguanas, la caza y el acoso de caimanes están estrictamente regulados en Florida y solo se permiten mediante permisos específicos durante temporadas reguladas.

Clavicular, con múltiples frentes abiertos

El incidente del caimán no es la única controversia reciente de Clavicular.

El mismo mes del tiroteo, fue arrestado en Fort Lauderdale por cargos de agresión relacionados con una pelea entre su novia y otra influencer en una casa alquilada en Kissimmee. En abril, fue hospitalizado tras una aparente sobredosis mientras transmitía en directo desde una discoteca de Miami, y YouTube bloqueó dos de sus canales.

El vicegobernador de Florida, Jay Collins, reaccionó con dureza desde el primer momento: «La vida silvestre y las vías fluviales de Florida merecen respeto, no ser explotadas para la generación de contenido. Bajo mi supervisión, cualquiera que maltrate a la vida silvestre en el estado rendirá cuentas con todo el rigor de la ley».

La audiencia de lectura de cargos para los tres acusados está programada para el 20 de mayo.