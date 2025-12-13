El “Tarzán cubano” que atrapa iguanas gigantes en Florida

Vídeos relacionados:

El cubano Andrew Morales, conocido en redes sociales como “El Tarzán cubano”, se ha vuelto viral tras publicar un video donde aparece capturando una iguana gigante en el sur de Florida.

Según asegura, el reptil medía seis pies de largo y pesaba 17 libras, un tamaño que —dice— supera los récords locales.

El clip, difundido por la popular página Only in Dade, muestra a Morales subiendo árboles, corriendo por canales y atrapando iguanas con sus propias manos.

En declaraciones a medios locales, Morales contó que su afición comenzó cuando era niño, después de que una iguana le mordiera un dedo.

Desde entonces, se propuso, hasta convertir su curiosa habilidad en una marca personal que combina espectáculo, deporte y conciencia ambiental.

“No lo hago por fama ni por dinero, lo hago porque las iguanas están acabando con la vegetación y quiero aportar mi granito de arena”, aseguró Morales en uno de sus videos.

Las iguanas verdes son una especie invasora en el sur de Florida. Originarias de Centro y Sudamérica, se reproducen rápidamente y causan daños en jardines, estructuras y ecosistemas locales.

Las autoridades de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) permiten su captura, pero prohíben su liberación posterior en el entorno urbano.

Morales afirma que, además de cazarlas, aprovecha la carne para donarla a personas necesitadas, una práctica que ha generado curiosidad y apoyo entre sus seguidores.

Las publicaciones del “Tarzán cubano” han generado opiniones encontradas.

Mientras muchos usuarios lo aplauden por su valor y eficacia para controlar una plaga, algunos expertos en fauna silvestre advierten que el manejo de reptiles debe realizarse siguiendo protocolos de seguridad y sacrificio humanitario, supervisados por la FWC.

“Capturar una iguana no es un juego; se necesita conocimiento y equipo adecuado”, recordó un portavoz del organismo.

Morales insiste en que sus videos buscan inspirar a las familias a conectarse con la naturaleza y perder el miedo a explorar el entorno.

“La paz no es quedarse quieto en casa, sino salir, observar, aprender y respetar lo que nos rodea”, escribió recientemente en su cuenta de Instagram.

Su carisma y energía lo han convertido en un personaje popular dentro de la comunidad cubanoamericana de Florida, donde ya muchos lo apodan con orgullo “El Tarzán de Miami”.