Madre cubana pide ayuda urgente para su hijo operado de un tumor cerebral: “Está esperando una válvula”

Una madre cubana identificada como Yaimara Ricardo Peña solicitó ayuda urgente a través de las redes sociales para su hijo, quien permanece ingresado en el hospital pediátrico de Holguín tras ser operado de un tumor cerebral.

Según explicó en una publicación en su perfil de Facebook, su hijo necesita con urgencia una válvula de derivación Ventrículo Peritoneal de media presión, un insumo imprescindible para comenzar el tratamiento oncológico. "Estoy desesperada porque el niño cada día se pone más crítico por su condición", escribió.

La madre precisó que no tiene quejas del personal médico ni de enfermería, pero denunció que el problema radica en la falta de distribución de las válvulas disponibles en el país: “No es justo que mi hijo pierda la vida por falta de una válvula que sabemos que hay en el país, que llegaron y no se distribuyen para los casos como el de mi niño que está entre la vida y la muerte”.

Además, detalló que lleva más de tres meses en el hospital junto a su hijo y que ella misma es paciente oncológica: “Para caminar necesito muletas porque tengo cáncer de mama e hice una metástasis ósea”.

“Pido ayuda a todas las instancias, el que me pueda ayudar en esta situación, por favor. Es la vida de mi hijo. Estoy desesperada”, concluyó.

La situación ha generado numerosas reacciones de apoyo en redes sociales, en medio de la grave crisis de insumos médicos que afecta al sistema de salud cubano.

Este caso se suma a otros difundidos recientemente, como el Israel Daniel, un niño de 10 años de Cárdenas, Matanzas, también con diagnóstico de tumor cerebral, que movilizó a la comunidad cubana a inicios de este año. Gracias a las donaciones y al respaldo ciudadano, fue sometido exitosamente a una cirugía de alto riesgo que logró extirpar gran parte del tumor.

Antes de esa operación, su familia había denunciado las precarias condiciones en las que vivían y pidió ayuda para afrontar el proceso médico. Finalmente, la solidaridad de la sociedad civil permitió conseguir recursos, alimentos, medicamentos y apoyo económico.

Ambos casos reflejan las dificultades que enfrentan muchas familias cubanas con hijos enfermos graves, especialmente cuando dependen de insumos médicos escasos o mal distribuidos.

