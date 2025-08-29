Madre cubana pide ayuda urgente para su hijo operado de un tumor cerebral: “Está esperando una válvula”

Vídeos relacionados:
Una madre cubana identificada como Yaimara Ricardo Peña solicitó ayuda urgente a través de las redes sociales para su hijo, quien permanece ingresado en el hospital pediátrico de Holguín tras ser operado de un tumor cerebral.
Según explicó en una publicación en su perfil de Facebook, su hijo necesita con urgencia una válvula de derivación Ventrículo Peritoneal de media presión, un insumo imprescindible para comenzar el tratamiento oncológico. "Estoy desesperada porque el niño cada día se pone más crítico por su condición", escribió.
La madre precisó que no tiene quejas del personal médico ni de enfermería, pero denunció que el problema radica en la falta de distribución de las válvulas disponibles en el país: “No es justo que mi hijo pierda la vida por falta de una válvula que sabemos que hay en el país, que llegaron y no se distribuyen para los casos como el de mi niño que está entre la vida y la muerte”.
Además, detalló que lleva más de tres meses en el hospital junto a su hijo y que ella misma es paciente oncológica: “Para caminar necesito muletas porque tengo cáncer de mama e hice una metástasis ósea”.
“Pido ayuda a todas las instancias, el que me pueda ayudar en esta situación, por favor. Es la vida de mi hijo. Estoy desesperada”, concluyó.
La situación ha generado numerosas reacciones de apoyo en redes sociales, en medio de la grave crisis de insumos médicos que afecta al sistema de salud cubano.
Este caso se suma a otros difundidos recientemente, como el Israel Daniel, un niño de 10 años de Cárdenas, Matanzas, también con diagnóstico de tumor cerebral, que movilizó a la comunidad cubana a inicios de este año. Gracias a las donaciones y al respaldo ciudadano, fue sometido exitosamente a una cirugía de alto riesgo que logró extirpar gran parte del tumor.
Antes de esa operación, su familia había denunciado las precarias condiciones en las que vivían y pidió ayuda para afrontar el proceso médico. Finalmente, la solidaridad de la sociedad civil permitió conseguir recursos, alimentos, medicamentos y apoyo económico.
Ambos casos reflejan las dificultades que enfrentan muchas familias cubanas con hijos enfermos graves, especialmente cuando dependen de insumos médicos escasos o mal distribuidos.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis del Sistema de Salud en Cuba
¿Cuál es la situación actual del sistema de salud en Cuba?
El sistema de salud en Cuba enfrenta una crisis estructural sin precedentes, caracterizada por la escasez de insumos médicos, medicamentos y personal especializado. Esta situación ha llevado a una atención médica deficiente, obligando a muchas familias a buscar ayuda externa o depender de la solidaridad ciudadana para tratar las condiciones de salud de sus seres queridos.
¿Por qué las familias cubanas recurren a las redes sociales para pedir ayuda médica?
Las familias cubanas recurren a las redes sociales debido a la falta de respuestas del sistema de salud estatal. Ante la escasez de insumos médicos y la ineficiencia del sistema, los padres y familiares de pacientes graves utilizan las plataformas digitales para visibilizar sus casos y solicitar apoyo de la comunidad nacional e internacional.
¿Qué casos recientes han evidenciado la crisis del sistema de salud cubano?
Varios casos recientes, como el de Yaimara Ricardo Peña, cuyo hijo necesita una válvula de derivación para su tratamiento oncológico, han puesto de manifiesto las carencias del sistema. Otros ejemplos incluyen el caso de Jonathan Rivero Castillo, que espera una operación por una fractura, y Mayelin Valido Tejeda, cuya solicitud de un dispositivo médico para su hijo con hidranencefalia ha quedado sin respuesta. Estos casos reflejan la profunda crisis de recursos en el sistema de salud cubano.
¿Qué impacto tiene la falta de insumos médicos en los pacientes cubanos?
La falta de insumos médicos impacta gravemente en la salud y calidad de vida de los pacientes cubanos. Muchos enfrentan largos tiempos de espera para tratamientos esenciales, lo que deteriora su condición y en algunos casos, pone en riesgo sus vidas. La situación obliga a las familias a buscar alternativas en el mercado negro o recurrir a la ayuda internacional.
