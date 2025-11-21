Moskvich donados por Rusia a Cuba circulan en La Habana en medio de grave crisis del transporte

Vídeos relacionados:

Un pequeño lote de 10 automóviles Moskvich, donados por el gobierno de Moscú al régimen cubano, comenzó a circular esta semana en La Habana, según confirmaron autoridades locales.

La entrega, presentada por la prensa oficial como un gesto de “solidaridad y hermandad”, ocurre en medio del peor colapso del transporte público y de la infraestructura estatal que ha vivido la capital en décadas.

Los vehículos fueron ofrecidos en mayo pasado por el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, durante la visita del presidente designado Miguel Díaz-Canel a la planta automotriz Moskvich, una fábrica soviética reactivada recientemente bajo control estatal y con asistencia tecnológica china, informó Prensa Latina.

Durante la ceremonia de recepción, realizada en el Hospital Salvador Allende, la gobernadora de La Habana, Yanet Hernández, agradeció el “gesto solidario” del Kremlin y aseguró que los vehículos se destinarán a programas de Atención Materno Infantil y al apoyo logístico de los sistemas de salud y educación en la capital.

La donación —apenas diez autos— serán puestos a disposición de ese ministerio en medio de denuncias de colapso total del sistema de salud cubano.

Según la prensa estatal, la entrega de los Moskvich forma parte de la “cooperación estratégica” entre ambos gobiernos, en el marco del 65 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Rusia.

El primer consejero de la embajada rusa en La Habana, Serguei Pakhomenko, afirmó que el regalo reafirma la “hermandad entre los pueblos”, aunque evitó mencionar los intereses económicos y militares que Moscú ha intensificado en la isla en los últimos años.

Otro diplomático ruso, Vitaly Sprinchan, aseguró que los nuevos Moskvich representan “el renacimiento de la industria automotriz rusa”, un sector fuertemente afectado por las sanciones internacionales impuestas tras la invasión de Ucrania.

También destacó que los autos rusos mantienen alta demanda en Cuba, donde aún circulan modelos soviéticos de los años 70 y 80.

En los últimos años, Rusia ha enviado a Cuba cientos de vehículos utilitarios: más de 400 microbuses GAZelle, 300 autos Lada, 2.000 camiones Kamaz y varios modelos UAZ, muchos de ellos destinados al turismo o a entidades estatales, no al transporte público popular.

Mientras tanto, los cubanos continúan enfrentando una crisis estructural de movilidad, agravada por la falta de combustible, el deterioro del parque automotor y la corrupción en las empresas de transporte.