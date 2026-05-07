Detienen a una persona por robo con fuerza de triciclo eléctrico en San Miguel del Padrón

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La Policía cubana dio por esclarecido el robo con fuerza de un triciclo eléctrico en el municipio San Miguel del Padrón, en La Habana, tras el hallazgo del vehículo y la detención de un sospechoso.

En un comunicado publicado en su perfil en Facebook «Héroes de azul en Cuba», la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) confirmó la ubicación y el arresto de un ciudadano que tenía el triciclo en su poder.

Según la nota oficial, el hecho ocurrió en el Consejo Popular Jacomino, en fecha no precisada, cuando desconocidos violentaron la cerradura de la puerta de un garaje y sustrajeron el triciclo eléctrico, de color gris y sin matrícula.

El propietario del vehículo lo reconoció al ver un anuncio de venta en la red social, lo que permitió alertar a las autoridades y dar con el paradero del bien robado.

«Gracias a una publicación en Facebook sobre la venta de un triciclo eléctrico, la víctima pudo reconocer que se trataba del medio que le habían robado», señaló la PNR.

Con esa información, los agentes localizaron y detuvieron a un sospechoso e incautaron el vehículo, que fue restituido a su dueño. La investigación del robo continúa.

El comunicado aseguró que la policía en San Miguel del Padrón realiza un «intenso trabajo para el esclarecimiento de delitos, a partir de acciones sistemáticas de búsqueda y obtención de información».

El caso sigue un patrón recurrente en Cuba: los ladrones intentan revender rápidamente los vehículos robados en grupos de Facebook, lo que en ocasiones permite a las víctimas identificar sus pertenencias y alertar a las autoridades o a la comunidad.

Este robo tuvo un desenlace relativamente positivo frente a incidentes que han tenido un fatídico final. En la madrugada del 15 de abril, en Cienfuegos, Adonis Fuentes González fue asesinado con armas blancas cuando iba a estacionar su triciclo eléctrico; los agresores le robaron la batería y el cargador.

Esta semana, fue detenido Yudier Castellano como sospechoso de un crimen en Cárdenas, Matanzas, donde también se robó el vehículo de la víctima.

Dayan Sotolongo, un joven con discapacidad de Centro Habana, denunció hace unos días el robo de su scooter eléctrico de cuatro ruedas, adaptado para personas con impedimento físico.

El robo de vehículos eléctricos se ha disparado en Cuba en los últimos años, impulsado por la severa crisis económica y energética que ha elevado el valor de estos medios de transporte.

El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, una organización independiente, registró 2,833 delitos verificados en Cuba durante 2025, un aumento del 115% respecto a 2024 y del 337% frente a 2023, siendo los robos el delito más frecuente con 1,536 casos —un incremento del 479% desde 2023.