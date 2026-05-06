Autoridades de Broward entregan a ICE a cubano con antecedentes por dos robos a mano armada

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Fuerzas del orden de Broward entregaron al ciudadano cubano Noslan Ruiz Bernal al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de ser arrestado por segunda vez por robo con allanamiento armado en ese condado del sur de Florida, informaron las autoridades.
Ruiz Bernal ya tenía antecedentes por el mismo tipo de delito: en 2014, poco después de obtener su tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos, fue condenado por robo con allanamiento armado de un vehículo en Davie, Florida, y cumplió poco más de un año en prisión antes de ser liberado de vuelta a la comunidad, reveló ICE en una publicación en la red social X.
Esta vez, las autoridades locales actuaron de forma diferente. El condado de Broward, que participa en el programa 287(g) de cooperación entre agencias locales y federales, acató la orden de retención migratoria emitida por ICE y transfirió al detenido a custodia federal en lugar de liberarlo.
ICE destacó expresamente esta acción: «El condado de Broward honró la orden de retención de ICE y lo entregó a agentes federales en lugar de liberarlo de vuelta a la comunidad para que reincidiera, algo que las jurisdicciones santuario no están dispuestas a hacer».
El caso de Ruiz Bernal fue incluido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado que reportó las detenciones el pasado 30 de abril de extranjeros condenados por múltiples crímenes graves, entre ellos homicidio y agresión sexual a menores.
Lauren Bis, secretaria asistente en funciones del DHS, afirmó que «ICE continuará eliminando estas amenazas a la seguridad pública de las comunidades».
El programa 287(g), reactivado y expandido masivamente desde enero de 2025, da la posibilidad a determinadas agencias locales de colaborar con autoridades federales en la identificación, localización y detención de inmigrantes sin estatus legal en EE.UU. El plan cuenta hoy con más de 800 agencias participantes en todo el país.
Florida es el estado con mayor número de acuerdos activos bajo ese programa, en parte porque una ley estatal de 2019 obliga a los condados con centros de detención a suscribir esos convenios, lo que lo diferencia de las llamadas jurisdicciones santuario.
El caso de Ruiz Bernal se enmarca en una escalada sin precedentes en las operaciones de ICE contra cubanos con antecedentes penales en Florida. Recientemente, un fugitivo federal cubano fue capturado en Hialeah tras acumular dos órdenes de arresto y otro ciudadano de la isla fue detenido en Miami bajo la Ley Laken Riley, primera legislación firmada por el presidente Donald Trump el 29 de enero de 2025, que obliga al DHS a detener sin fianza a indocumentados acusados de robo u otros delitos graves.
Las detenciones de cubanos aumentaron un 463% entre octubre de 2024 y enero de 2026, según el Instituto Cato. En paralelo, las aprobaciones de residencias permanentes para cubanos colapsaron un 99.8%, en ese mismo período, pasando de más de 10,000 mensuales a apenas 15 en enero de 2026.
Preguntas frecuentes sobre detenciones de inmigrantes cubanos por ICE en Florida
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue entregado Noslan Ruiz Bernal a ICE?
Tras ser arrestado por robo a mano armada en Broward, el cubano Noslan Ruiz Bernal fue entregado a ICE por autoridades del condado, que acataron la orden de retención migratoria emitida por la agencia federal. Ruiz Bernal ya había sido condenado en 2014 también por robo con allanamiento armado y cumplió poco más de un año de prisión.
¿Qué es el programa 287(g) y cuál es su relevancia en Florida?
El programa 287(g) permite a agencias locales colaborar con ICE en la identificación, localización y detención de inmigrantes sin estatus legal en EE.UU. En Florida, este programa tiene gran relevancia debido a que una ley estatal obliga a los condados con centros de detención a suscribir convenios con ICE, lo cual incrementa las detenciones de inmigrantes, especialmente en comunidades cubanas.
¿Cómo ha afectado la política migratoria actual a los cubanos en Florida?
La política migratoria actual ha resultado en un incremento significativo de detenciones de cubanos, con un aumento del 463% entre octubre de 2024 y enero de 2026. Además, las aprobaciones de residencias permanentes para cubanos han colapsado un 99.8% en el mismo período, pasando de más de 10,000 mensuales a apenas 15 en enero de 2026.
¿Qué impacto tiene la colaboración de agencias locales con ICE en Florida?
La colaboración de agencias locales con ICE ha intensificado las detenciones de inmigrantes indocumentados. Florida cuenta con más de 300 agencias policiales participando en el programa 287(g), lo que ha llevado a un aumento en los arrestos de inmigrantes con antecedentes penales, incluidos muchos cubanos, y ha generado preocupaciones por posibles violaciones de derechos humanos y procesos de deportación.
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