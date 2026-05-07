Parque Morro-Cabaña busca inversores privados para "reactivar sus espacios"

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El Parque Histórico Militar Morro-Cabaña lanzó una convocatoria formal dirigida a emprendedores privados y gestores culturales para que desarrollen proyectos en sus instalaciones, en un giro significativo para una institución gestionada por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
El llamado, publicado en la página oficial de Facebook del parque y coincidente con su 33 aniversario, invita a actores independientes de las nuevas formas de gestión económica, gestores de eventos, artistas y emprendedores del entretenimiento a ocupar los espacios del complejo patrimonial ubicado en la entrada de la Bahía de La Habana.
«El Parque Histórico Militar Morro-Cabaña abre sus puertas a una nueva etapa de colaboración», reza la convocatoria, que promete ser «un socio institucional comprometido con facilitar las condiciones para que tu proyecto brille».
El parque pone a disposición plazas al aire libre, teatros climatizados, salones para eventos, fosos y murallas, más de 100 bóvedas, la Terraza del Pabellón K, la Glorieta de San Ambrosio y el Patio de los Jagüeyes.
Las actividades buscadas abarcan desde conciertos, teatro y cine al aire libre hasta bodas, quinceañeras, cumpleaños, exposiciones caninas, artes marciales, cosplay, ferias temáticas, picnic y acampadas.
La convocatoria utiliza el concepto de «encadenamiento productivo» para describir la relación que busca establecer con los privados, un término habitual en el discurso oficial cubano sobre la llamada actualización del modelo económico.
El hecho de que una institución bajo el paraguas militar abra formalmente sus puertas al sector privado en espacios culturales y patrimoniales representa un cambio de enfoque notable, impulsado por la necesidad de generar ingresos ante la profunda crisis económica que atraviesa la Isla.
El complejo, que comprende el Castillo de los Tres Reyes del Morro —construido entre 1589 y 1630— y el Castillo de San Carlos de la Cabaña —edificado entre 1763 y 1774—, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978.
En febrero de este año, el periódico Tribuna reportó el diferimiento de eventos en el recinto, en el contexto de la grave crisis energética que padece Cuba.
Apenas el pasado viernes, el parque ya había sido escenario de una jornada de presentaciones de empresas turísticas estatales como Ecotur, Gaviota e Iberostar, lo que sugiere una estrategia más amplia de reactivación del espacio.
La apertura contrasta con las restricciones históricas que el Estado cubano ha impuesto al sector no estatal en actividades económicas, incluido el listado de actividades prohibidas para privados que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social publicó en 2021.
Los interesados deben acercarse a las Oficinas de la Dirección del Parque, en el interior de la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, o a la Oficina Central del Complejo de Museos Históricos Militares (CMHM).
«Que los cañones callen para que suene la música, el teatro, la risa de una boda o los ladridos de una exposición canina sobre la bahía», concluye la convocatoria, que resume en una frase la transformación que el régimen intenta impulsar en uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos del Caribe.
Preguntas Frecuentes sobre la Apertura del Parque Morro-Cabaña a Inversores Privados
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el Parque Morro-Cabaña está buscando inversores privados?
El Parque Morro-Cabaña está buscando inversores privados para reactivar sus espacios debido a la necesidad de generar ingresos en medio de la crisis económica que atraviesa Cuba. Esta apertura al sector privado representa un cambio de enfoque significativo para una institución gestionada por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
¿Qué tipo de actividades busca el Parque Morro-Cabaña para su reactivación?
El Parque Morro-Cabaña busca desarrollar actividades diversas como conciertos, teatro y cine al aire libre, bodas, eventos de quinceañeras, exposiciones caninas, artes marciales, cosplay, ferias temáticas, picnic y acampadas. El objetivo es aprovechar los espacios patrimoniales para una amplia gama de eventos culturales y de entretenimiento.
¿Cómo afecta esta apertura a las restricciones históricas del régimen cubano hacia el sector privado?
Esta apertura del Parque Morro-Cabaña al sector privado contrasta con las históricas restricciones del régimen cubano hacia el sector no estatal. Representa un cambio en la política económica del país, aunque aún existe un listado de actividades prohibidas para privados, publicado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en 2021.
¿Cómo se relaciona la situación del Parque Morro-Cabaña con el estado general del patrimonio cultural en Cuba?
El llamado a inversores privados para el Parque Morro-Cabaña refleja la necesidad del régimen cubano de encontrar nuevas formas de financiamiento para preservar su patrimonio cultural, en un contexto donde la ayuda internacional, como la de la UNESCO tras el huracán Melissa, ha sido crucial para la recuperación de otros sitios patrimoniales en la isla.
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