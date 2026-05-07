Parque Morro-Cabaña busca inversores privados para "reactivar sus espacios"

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El Parque Histórico Militar Morro-Cabaña lanzó una convocatoria formal dirigida a emprendedores privados y gestores culturales para que desarrollen proyectos en sus instalaciones, en un giro significativo para una institución gestionada por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

El llamado, publicado en la página oficial de Facebook del parque y coincidente con su 33 aniversario, invita a actores independientes de las nuevas formas de gestión económica, gestores de eventos, artistas y emprendedores del entretenimiento a ocupar los espacios del complejo patrimonial ubicado en la entrada de la Bahía de La Habana.

«El Parque Histórico Militar Morro-Cabaña abre sus puertas a una nueva etapa de colaboración», reza la convocatoria, que promete ser «un socio institucional comprometido con facilitar las condiciones para que tu proyecto brille».

El parque pone a disposición plazas al aire libre, teatros climatizados, salones para eventos, fosos y murallas, más de 100 bóvedas, la Terraza del Pabellón K, la Glorieta de San Ambrosio y el Patio de los Jagüeyes.

Captura de Facebook

Las actividades buscadas abarcan desde conciertos, teatro y cine al aire libre hasta bodas, quinceañeras, cumpleaños, exposiciones caninas, artes marciales, cosplay, ferias temáticas, picnic y acampadas.

La convocatoria utiliza el concepto de «encadenamiento productivo» para describir la relación que busca establecer con los privados, un término habitual en el discurso oficial cubano sobre la llamada actualización del modelo económico.

El hecho de que una institución bajo el paraguas militar abra formalmente sus puertas al sector privado en espacios culturales y patrimoniales representa un cambio de enfoque notable, impulsado por la necesidad de generar ingresos ante la profunda crisis económica que atraviesa la Isla.

El complejo, que comprende el Castillo de los Tres Reyes del Morro —construido entre 1589 y 1630— y el Castillo de San Carlos de la Cabaña —edificado entre 1763 y 1774—, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978.

En febrero de este año, el periódico Tribuna reportó el diferimiento de eventos en el recinto, en el contexto de la grave crisis energética que padece Cuba.

Apenas el pasado viernes, el parque ya había sido escenario de una jornada de presentaciones de empresas turísticas estatales como Ecotur, Gaviota e Iberostar, lo que sugiere una estrategia más amplia de reactivación del espacio.

La apertura contrasta con las restricciones históricas que el Estado cubano ha impuesto al sector no estatal en actividades económicas, incluido el listado de actividades prohibidas para privados que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social publicó en 2021.

Los interesados deben acercarse a las Oficinas de la Dirección del Parque, en el interior de la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, o a la Oficina Central del Complejo de Museos Históricos Militares (CMHM).

«Que los cañones callen para que suene la música, el teatro, la risa de una boda o los ladridos de una exposición canina sobre la bahía», concluye la convocatoria, que resume en una frase la transformación que el régimen intenta impulsar en uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos del Caribe.