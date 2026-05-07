Canciller cubano tilda de «cínicas e hipócritas» las declaraciones de Marco Rubio tras nuevas sanciones

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla calificó este jueves de «cínicas, hipócritas y mendaces» las expresiones del Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, luego de que este anunciara nuevas sanciones contra el conglomerado militar cubano GAESA y otras entidades del régimen.

Rodríguez Parrilla publicó su reacción en X, donde respondió directamente a Rubio tras las declaraciones del funcionario estadounidense, quien alegó que las medidas buscan «ayudar al pueblo cubano».

«Las acciones que él diseña, promueve a nombre del gobierno de EE.UU., y propone a su Presidente, a partir de su agenda personal, están claramente dirigidas a causar el mayor daño posible a la población y las familias cubanas, sin excusa alguna», escribió el canciller.

Rodríguez acusó además a Rubio de apelar «a calumnias, mentiras evidentes y la ilusión de que logra engañar a quien lo escucha», y describió la política de Washington como «un castigo colectivo de naturaleza genocida que condena a la nación entera y la utiliza como rehén con fines de dominación».

Las sanciones anunciadas este jueves por Rubio se enmarcan en la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, y apuntan directamente a GAESA, su presidenta Ania Guillermina Lastres Morera, la empresa minera Moa Nickel S.A., 12 funcionarios cubanos, siete entidades militares y de seguridad, y tres embarcaciones.

Rubio describió a GAESA como «el corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba», señalando que el conglomerado controla entre el 40% y el 70% de la economía formal cubana, con activos estimados en más de 18,000 millones de dólares.

«GAESA está diseñada para generar ingresos no para el pueblo cubano, sino únicamente en beneficio de su élite corrupta», afirmó el Secretario de Estado, quien advirtió que «se pueden esperar designaciones adicionales en los próximos días y semanas».

Desde enero de 2026, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra el régimen cubano e interceptado al menos siete tanqueros con petróleo destinado a la isla, reduciendo las importaciones energéticas cubanas entre un 80% y 90%.

La crisis energética resultante ha generado apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio cubano, según datos de abril y mayo de 2026.

Este mismo jueves, la minera canadiense Sherritt International suspendió todas sus operaciones en Cuba, privando al régimen de su principal socio minero extranjero y afectando entre el 10% y 15% de la capacidad de generación eléctrica de la isla.

Rubio atribuye la crisis energética al colapso de los subsidios venezolanos tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, y a lo que calificó el miércoles como la «incompetencia comunista» del gobierno cubano, mientras el régimen insiste en responsabilizar al embargo estadounidense.

El canciller cubano cerró su mensaje con una advertencia dirigida a Washington: «El mundo no lo permitirá y se moviliza».