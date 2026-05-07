Marco Rubio promete aumentar presión contra las élites militares cubanas

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El secretario de Estado Marco Rubio anunció este jueves una nueva ronda de sanciones contra las élites militares cubanas, coordinada entre el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, como parte de la campaña de presión máxima de la administración Trump contra el régimen de La Habana.

Las medidas designaron a 12 funcionarios actuales y exfuncionarios del régimen, siete entidades militares y de seguridad, y tres embarcaciones, bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Trump el 1 de mayo de 2026.

Rubio declaró que estas sanciones «forman parte de la campaña integral de la administración Trump para abordar las urgentes amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista de Cuba y para responsabilizar al régimen y a quienes le brindan apoyo material o financiero».

Entre los individuos sancionados figuran el teniente general Álvaro López Miera, primer viceministro del MINFAR y jefe del Estado Mayor General de las FAR; el general de cuerpo de ejército Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, director de GAESA; y el general Leopoldo Cintra Frías, exministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

También fueron designados el general de cuerpo de ejército Joaquín Quinta González, viceministro del MININT y jefe de los Comités de Defensa de la Revolución, y el coronel Leonardo Ramón Andollo Peña, jefe de la Dirección de Inteligencia del MININT.

Entre las entidades sancionadas se encuentran GAESA y el Grupo Gaviota, que controla más de 70 hoteles y marinas, además de MAR Azul S.A. y Unión Cuba Nickel S.A.

Rubio calificó a GAESA como «el corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba», un conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias que genera ingresos superiores a 1,000 millones de dólares anuales.

El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, afirmó que «el régimen militar cubano ha utilizado durante mucho tiempo su imperio económico para sostener la represión en casa y entrometerse en el extranjero, incluyendo el apoyo al narco-régimen de Nicolás Maduro en Venezuela».

Los tres buques sancionados —el Bahía del Sur, el Partido y el América— son utilizados por MAR Azul para transferencias ilícitas de petróleo venezolano. Según el Departamento de Estado, embarcaciones vinculadas al MINFAR han facilitado más de 200 envíos ilícitos de crudo a Venezuela desde 2022.

Las sanciones también alcanzaron a Moa Nickel S.A., empresa conjunta con la canadiense Sherritt International, que suspendió todas sus operaciones en Cuba este jueves, privando al régimen de entre el 10% y el 15% de su capacidad de generación eléctrica.

El anuncio se produjo días después de que Rubio fuera fotografiado frente a un mapa de Cuba en la sede del Comando Sur (SOUTHCOM) en Doral, Florida, durante la Conferencia de Jefes de Misión 2026. El secretario de Estado explicó la imagen señalando que Cuba «está en el Comando Sur, es lo más cercano a EE.UU.»

El Departamento de Estado también comenzó a destacar personal hacia el Comando Sur en anticipación de posibles hostilidades, aunque Washington no ha descartado ni confirmado acciones de otro tipo.

Desde enero de 2026, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra el régimen cubano e interceptado al menos siete tanqueros, reduciendo las importaciones energéticas de la isla entre un 80% y un 90%.

El comunicado oficial del Departamento de Estado advirtió que «se prevén nuevas sanciones en los próximos días y semanas», dejando claro que la campaña está lejos de concluir.