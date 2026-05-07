Díaz-Canel rechaza que la crisis cubana sea culpa de «comunistas incompetentes»

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El presidente cubano Miguel Díaz-Canel respondió este miércoles a las declaraciones del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien calificó al gobierno de La Habana de «estado fallido» dirigido por «comunistas incompetentes» y negó la existencia de un embargo petrolero contra la isla.

Rubio había hecho esas declaraciones el pasado lunes desde el podio de la Casa Blanca, donde afirmó: «No hay un bloqueo de petróleo a Cuba, per se», y atribuyó la crisis energética cubana al fin de los subsidios venezolanos, no a políticas de Washington. También sostuvo que Cuba revendía aproximadamente el 60% del petróleo que recibía de Venezuela «por dinero en efectivo, sin beneficio para la población».

Díaz-Canel calificó de sorprendente que Rubio negara la existencia del embargo petrolero sin conocer «lo estipulado en la Orden Ejecutiva de su propio presidente, el pasado 29 de enero».

Esa orden, la Ejecutiva 14380, fue firmada por Trump el 29 de enero de 2026 y declaró al gobierno cubano una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional de EE.UU., imponiendo aranceles secundarios a cualquier país, empresa o entidad que exporte petróleo o derivados a Cuba.

«Igual sorpresa provoca que culpe a la supuesta incompetencia de los cubanos por las dificultades que enfrenta la economía, que el propio gobierno estadounidense se ha propuesto y se propone hoy destruir, invirtiendo cuantiosos recursos y capital político para lograrlo», escribió Díaz-Canel.

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla ya había respondido el miércoles a Rubio con un tono más directo, acusándolo de «elegir simplemente mentir» y de contradecir al propio presidente Trump y a la vocera de la Casa Blanca, según declaraciones del canciller sobre el cerco petrolero.

Rodríguez calificó a Rubio de «arquitecto» del cerco energético y afirmó que el secretario «sabe muy bien el daño y sufrimiento que causa hoy al pueblo cubano el cerco petrolero criminal que él mismo propuso a su Presidente».

La crisis energética que atraviesa Cuba en 2026 se expresa en apagones de entre 20 y 25 horas diarias en toda la isla, resultado de una reducción del 80-90% en las importaciones de combustible.

A la Orden Ejecutiva de enero se sumó la interrupción del suministro venezolano —de entre 26,000 y 35,000 barriles diarios— tras la captura de Nicolás Maduro a principios de ese mes, y la detención de envíos de Pemex desde el 9 de enero.

El propio Díaz-Canel había reconocido en marzo que Cuba operó cuatro meses sin importaciones de combustible externo, una situación sin precedentes para la economía de la isla.

La expresión «comunistas incompetentes» no era nueva en boca de Rubio: ya la había utilizado el 27 de marzo de 2026 al rechazar acuerdos económicos con Cuba sin cambio político previo.

El 1 de mayo, Trump firmó una segunda orden ejecutiva que amplió las sanciones a todos los bienes vinculados al régimen en los sectores de energía, defensa, minería y finanzas, endureciendo aún más la presión sobre La Habana.