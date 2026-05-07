Encuesta YouGov: 64 % de los estadounidenses se opone a una guerra entre EE.UU. y Cuba

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Una nueva encuesta de YouGov (firma internacional de investigación de mercados y análisis de datos basada en Internet) revela que el 64 % de los estadounidenses se opone a que su país entre en guerra con Cuba, frente a solo un 15 % que lo apoya y un 21 % sin opinión definida.

El sondeo, patrocinado por el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) cobra especial relevancia en un momento de máxima tensión entre Washington y La Habana, tras las reiteradas amenazas del presidente Donald Trump de desplegar el portaaviones Abraham Lincoln frente a las costas cubanas.

Mark Weisbrot, economista senior y codirector del CEPR, fue directo al afirmar que los resultados de la encuesta deberían hacer que el presidente Trump "lo piense dos veces antes de emprender otra guerra de elección".

"Casi todos los expertos en Cuba se reirían ante la idea de que Cuba representa una amenaza de seguridad para Estados Unidos. Y la guerra contra Irán ya le ha costado a Trump y a su partido un apoyo significativo", expresó.

Entre los encuestados que expresan su opinión, el rechazo es abrumador: 81 % en contra de cualquier acción bélica contra la Isla.

Los votantes independientes también rechazan una agresión a Cuba, con un 68 % frente a un 25 % que la secunda. El CEPR subraya que este grupo -dividido equitativamente entre simpatizantes demócratas y republicanos- concentra un número sustancial de votantes indecisos de cara a las elecciones de noviembre.

La pesquisa también registra que el 62 % de los estadounidenses considera que la guerra en Irán ha perjudicado a los ciudadanos y al mundo, frente a un 24 % que no lo cree.

Al respecto, Weisbrot fue categórico: "Trump se presentó prometiendo que no habría guerras y que bajaría los precios. En cambio, inició una guerra que ha subido los precios y que probablemente seguirá haciéndolo durante algún tiempo".

El experto recordó declaraciones de Trump de iniciar una guerra con Cuba tras retirar sus tropas de Irán, y advirtió sobre el peligro de que el líder republicano utilice una nueva guerra como distracción política.

"Es inusual en la historia que un líder use otra guerra como distracción de una guerra que es impopular entre los votantes y que les ha perjudicado. Pero esto parece una posibilidad real aquí. La distracción ha jugado un papel sin precedentes en la estrategia política de Trump", señaló.

El 1 de mayo, Trump firmó una nueva orden ejecutiva que amplía las sanciones contra el régimen cubano en los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros, con sanciones secundarias a bancos extranjeros que operen con entidades cubanas sancionadas.

Ese mismo día, Trump declaró en una cena privada en West Palm Beach que EE.UU. "tomará Cuba casi inmediatamente" tras concluir las operaciones militares en Irán.

Desde enero de 2026, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba e interceptado al menos siete tanqueros con petróleo destinado a la Isla.

El régimen de Díaz-Canel, por su parte, ha respondido con retórica de resistencia. El pasado sábado, Díaz-Canel advirtió sobre "la inminencia de una agresión militar" de EE.UU. e invocó la doctrina de la "Guerra de todo el pueblo", elaborada por Fidel Castro en los años 80.