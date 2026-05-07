La crisis de la economía cubana se agrava

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Mientras los apagones siguen sin remedio por las deficientes condiciones en que opera la infraestructura eléctrica en Cuba, y el SEN se dedica, día tras día, a dar información detallada de desfases, afectaciones, incidencias y demás, de pronto aparece otro problema, mucho más grave, en el horizonte.

La crisis agónica que sufre la economía cubana se verá agravada en los próximos meses, porque a la falta de petróleo para atender las necesidades básicas de la población se une otra amenaza, ante la que el régimen carece de instrumentos para afrontarla. Se trata del aumento de los precios de los principales productos agrícolas básicos, que podría llegar en 2026 a un 8.5% debido al conflicto con Irán. Esta es una previsión que los analistas internacionales ya han empezado a incluir en sus informes, porque se da por hecho que el cierre del estrecho de Ormuz ha supuesto un duro golpe a los intercambios de estos productos a nivel mundial.

En caso de que el conflicto entrase en una etapa más complicada que la vivida hasta ahora, y que pudiera tener lugar un cierre del estrecho por seis meses, con el estancamiento y parálisis de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, la situación podría ser especialmente compleja.

En tal caso, los sectores más afectados por su dependencia del petróleo o de materias primas derivadas del petróleo, como es el caso del agroalimentario, se verían en una situación altamente comprometida. Por ejemplo, el aumento de los precios de los fertilizantes se trasladará de forma directa a los precios de los alimentos que aumentarán de forma notable a finales de este año.

Por otro lado, el incremento de los precios de la energía incide en las distintas fases de la producción de alimentos, desde el cultivo de semillas hasta la cosecha, pasando por el procesamiento, el almacenaje y la transportación hacia los mercados de consumo. Algunos análisis anticipan que el precio promedio global de los principales productos agrícolas básicos podría aumentar un 8.5 % este año y un 3.8 % en 2027, cifras que se alejan de las estimaciones previas al conflicto, que eran del 0.7% y el 2.5%, respectivamente.

La economía cubana, altamente dependiente del exterior para atender las necesidades de alimentos de la población, como consecuencia de la improductividad estructural del sector agropecuario nacional, se tiene que preparar para pagar precios más elevados, y, sobre todo, buscar financiación, que es difícil de conseguir en estos momentos.

Hay que moverse y hacerlo rápido, porque la alternativa para el régimen, que es la donación a fondo perdido, se va a complicar en un contexto mundial en el que muchos países tendrán también dificultades para adquirir alimentos. De modo que los precios más elevados que habrá que pagar para atender las compras de alimentos aumentarán el saldo deficitario de la cuenta externa, tensionando el objetivo del equilibrio exterior, del que 2026 ya se puede olvidar.

Y si los alimentos apuntan a un escenario complicado de precios en aumento para el régimen castrista, el otro componente de los precios que se verá más afectado por la crisis será el transporte, que en el IPC de la economía cubana ya ha repuntado desde el pasado mes de febrero, con alzas muy superiores a la media que vuelven a impedir la necesaria estabilización de la economía, en este caso, de los precios. Por ejemplo, el aumento de los fletes marítimos hará más difícil para la economía cubana asumir el pago de los elevados costes del transporte por mar, de los que se prevén incrementos de entre un 15% y 20%.

La revisión de la tasa de variación del PIB de la economía para 2026, que el plan del gobierno anticipaba en un 1% pero que la CEPAL, en sus últimas previsiones, situó en -6,5%, tiene mucho que ver con este escenario crítico en que el círculo vicioso de la economía cubana se estrecha, y se acumulan anomalías que el régimen comunista no va a poder resolver con su práctica habitual. Un cambio profundo se requiere para poder superar la grave crisis que ya está teniendo lugar. Luego, echarán las culpas al bloqueo.