VIRAL: «¿Dónde está la carne?»

Un video de la creadora cubana Leidyta FreeSoul se ha vuelto viral en Facebook al mostrar, con humor e ironía, el almuerzo que le preparó su mamá: un plato de «arroz con carne» donde la carne brilla por su ausencia.

El clip de 38 segundos acumula más de 351,000 vistas, 24,269 likes y 1,737 comentarios, y conecta de inmediato con millones de cubanos que viven la misma realidad a diario.

«Arroz con carne, mamá», repite la joven mientras muestra el plato, buscando sin éxito el ingrediente prometido.

«Parece que están en aislamiento uno de la otra, parece que tenemos un orden de alejamiento», dice sobre el arroz y la (ausente) carne, antes de cerrar con una frase que ya circula como meme: «¿Ya es para mentir? la de la edición cubana».

La expresión «edición cubana» resume con precisión lo que millones de familias en la isla experimentan cada día: versiones degradadas de platos que en cualquier otro país incluirían sus ingredientes básicos.

La escena no es anecdótica. Comer carne en Cuba se ha convertido en un lujo que la mayoría de las familias no puede costear: el picadillo —la opción más barata— cuesta 300 pesos cubanos (CUP) por libra, el pollo llega a 500 CUP por libra y el cerdo alcanza hasta 1,500 CUP por libra, en un país donde el salario mínimo estatal ronda los 4,000-5,000 CUP mensuales.

La producción porcina cubana colapsó de 200,000 toneladas anuales en 2018 a apenas 9,000 toneladas en 2026, según datos recientes, lo que ha disparado los precios y vaciado las mesas de proteína animal.

El video de Leidyta FreeSoul se inscribe en una oleada de contenido viral que documenta la crisis alimentaria con humor y denuncia. Una cubana mostró el pan duro que le dan en la bodega en un clip que superó las 325,900 vistas, mientras que otra joven denunció más de tres semanas sin pan normado en su comunidad.

El influencer Lino García, conocido como «El Creador Cubano», publicó un video llorando de hambre que superó las 622,000 vistas en Facebook, donde los comentarios no dejaban lugar a dudas: «El pueblo está pasando hambre, el gobierno quitó todo».

Incluso el humor más absurdo refleja la gravedad de la situación: un cerdo arrastrando a un hombre en silla de ruedas como «transporte alternativo» superó el millón de reproducciones, con comentarios que señalaban que «ver cerdos es símbolo de poder».

Encuestas de 2026 revelan que el 70% de los cubanos omite comidas diarias y que el 80% considera la situación actual peor que el Período Especial de los años 90, cuando la caída de la URSS sumió a la isla en una crisis devastadora.

El humor, como siempre en Cuba, es la forma de decir lo que no se puede callar: que en la «edición cubana» del almuerzo, la carne hace tiempo que no aparece.