La nueva pieza de lujo de Daniela Reyes que tiene a todos comentando: "Estoy extremadamente feliz"

La influencer cubana Daniela Reyes sorprendió a sus seguidores al compartir en TikTok el unboxing de su primera compra de la marca Bvlgari: un reloj Serpenti Tubogas con esfera negra que la tiene completamente enamorada.

«Esta es la primera pieza que yo tengo de Bvlgari. ¡Nunca había comprado nada de Bvlgari y estoy extremadamente feliz!», exclamó la modelo cubana radicada en Miami al abrir la caja frente a la cámara.

Daniela explicó que, aunque no se considera fanática de los relojes —de hecho, tiene uno desde hace muchos años que apenas ha usado—, el Serpenti Tubogas la conquistó por una razón muy particular.

«Este siento que es más como una joya y eso mismo me lo confirmaron en la joyería, me dijeron que este es como un reloj, que es una joya. Sí, es un reloj, pero es tan bonito que lo que parece son como brazaletes», detalló en el video.

La elección del color tampoco fue al azar. Daniela reconoció que inicialmente fue a la joyería buscando el modelo con esfera blanca, pero terminó cambiando de opinión por recomendación del vendedor.

«El vendedor me dijo que para mí que tengo la piel clara y el pelo negro, como que este me iba a hacer muchísimo más contraste», explicó, añadiendo que además ya tenía otro reloj con esfera blanca y prefirió diversificar.

El Bvlgari Serpenti Tubogas es una de las piezas más icónicas del mercado de lujo femenino. Nació en Roma a finales de los años cuarenta y fue popularizado en los años sesenta por figuras como Elizabeth Taylor. Su técnica Tubogas —tubos metálicos flexibles entrelazados— le da un aspecto de brazalete que lo distingue de los relojes convencionales, lo que explica la percepción de Daniela.

En cuanto al precio, los modelos básicos de acero inoxidable del Serpenti Tubogas parten de aproximadamente 7,600 euros en el sitio oficial de Bvlgari, mientras que los modelos con esfera negra en acero u oro se ubican en el rango de 8,000 a 18,500 euros según datos de Chrono24. Las versiones más exclusivas con oro y diamantes pueden superar los 150,000 euros.

No es la primera vez que Daniela Reyes llama la atención con sus compras de lujo. En abril de 2025 generó polémica al adquirir un bolso Hermès Birkin, y llegó a publicar el ticket de compra para demostrar su autenticidad ante los escépticos. Antes, en 2022, ya había sorprendido con bolsos de lujo de YSL, Givenchy y Chanel durante unas vacaciones en Madrid.

El video del Serpenti Tubogas llega en un momento de alta visibilidad para la influencer. A finales de marzo, Daniela y el empresario Rafa Rodríguez compartieron un beso público en Las Vegas, confirmando su relación, y el 20 de abril publicó un mensaje que generó especulaciones sobre su posible participación en Miss Universe Cuba 2026.

«Está demasiado bello. Qué bello, demasiado bello está esto», fue la conclusión de Daniela al mostrar el reloj puesto en su muñeca, dejando claro que esta primera pieza de Bvlgari no será la última.