Cubadebate miente: La radio y la TV en Cuba tienen pésima señal o no tienen ninguna

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El medio estatal Cubadebate publicó un reportaje laudatorio sobre la empresa Radiocuba, en el que asegura que logra mantener encendidas la radio y la televisión pese a los apagones y la crisis energética.

Pero la realidad que describen los propios cubanos en los comentarios de esa misma publicación desmiente de forma contundente el relato oficial.

El artículo, firmado por Frank Martínez Rivero, presenta a Radiocuba como una entidad heroica que supera el "bloqueo criminal" y la escasez de combustible para garantizar la señal a todos los rincones del país.

El director general de la entidad, Leonardo Vázquez, afirmó que las afectaciones al servicio "han sido mínimas, pues en el menor tiempo posible se ha logrado restablecer la transmisión".

Captura de Facebook / Cubadebate

Los cubanos que leyeron la publicación en Facebook respondieron con una avalancha de testimonios que contradicen punto por punto esas declaraciones.

"Aquí en la ciudad de Pinar del Río, específicamente en el reparto Hermanos Cruz, cuando hay apagón lo único que se escucha es Radio Martí, ninguna emisora nacional. Soy DX, me acuesto con mi radio de batería todas las noches y el espectro radioeléctrico lo único que hace es hacer ruido, ni siquiera por FM se escucha la radio cubana", escribió un internauta.

Eso no es un caso aislado. En mayo de 2025, solo siete de 28 centros transmisores en Pinar del Río disponían de respaldo energético, según reconoció entonces el propio director provincial de Radiocuba.

Desde Holguín, otro lector fue directo: "Cuando se va la corriente, diario y por varias horas, el transmisor situado en la Loma de la Cruz se apaga también, ni radio ni TV. Ya eso ha entrado en la nueva normalidad". Un tercer comentario, también de esa provincia, fue aún más demoledor: «"En el municipio Banes, desde que comenzó la oleada de apagones, la última y más fuerte registrada, no hemos vuelto a ver la señal de TV".

En enero de 2026, los apagones ya dejaban sin señal de radio y televisión a Holguín y otras provincias, una situación que lejos de mejorar se ha agravado.

Desde Camagüey, un residente describió una paradoja que resume la hipocresía del sistema: "Cuando llamas a Radiocuba para saber por qué no hay señal de televisión te dicen que por ahorro de energía. Si tienes apagón lógicamente no puedes ver televisión, pero cuando tienes corriente tampoco la ves".

En el municipio Bartolomé Masó, Granma, la situación es de incomunicación total. "Llevamos varios meses donde nos privan de acceder a estos medios informativos y recreativos, pues tanto la señal de televisión como la radio es nula. Estamos incomunicados con lo que sucede dentro y más allá de nuestras fronteras, y solo conexión por Internet tres horas con más de 20 horas diarias de apagones", denunció otro usuario.

En Segundo Frente, Santiago de Cuba, la situación lleva cerca de un mes sin resolverse: "Ya tenemos miedo de que cuando llegue la señal esté hablando el locutor en inglés, chino o ruso", ironizó un residente.

El contexto energético en que Cubadebate publica este reportaje triunfalista es devastador. La termoeléctrica Antonio Guiteras salió de servicio el pasado martes por avería en su caldera, y los apagones se dispararon tras esa salida con déficits de entre 1,415 y 1,731 MW, dejando hasta el 46 % del país sin electricidad durante el horario pico.

En marzo, la crisis ya había obligado a Radiocuba a reducir sus transmisiones de televisión a solo ocho horas diarias por escasez de diésel. El propio Vázquez admitió en el artículo de Cubadebate que los grupos electrógenos tienen "años de servicio y un desgaste acumulado" y que los equipos de radiodifusión son "poco eficientes" desde el punto de vista energético.

Ante esa realidad, la frase con que el directivo cerró su intervención sobre los paneles solares instalados como solución alternativa resulta involuntariamente reveladora: "Por supuesto, este es apenas el primer paso de un camino largo que debemos recorrer".