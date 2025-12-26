Cuentapropista en La Habana se niega a cobrar con billetes de baja denominación, denuncia prensa oficial

Vídeos relacionados:
Una trabajadora por cuenta propia (TCP) en La Habana se negó a aceptar billetes de cinco pesos en moneda nacional para una compra, alegando que solo recibe denominaciones de 100 CUP en adelante, pese a que todos los billetes en circulación tienen curso legal.
El hecho ocurrió en un punto de venta ubicado en la avenida de Vento y Línea del Ferrocarril, en el reparto Miraflores Nuevo, municipio de Boyeros, denunció en el diario oficial Tribuna de La Habana el periodista Carlos Manuel Serpa, quien intentó comprar una jaba de nylon de 20 CUP con un billete de 10 CUP y dos de cinco.
De acuerdo con Serpa, la dependienta informó que no se aceptaban billetes de baja denominación.
La situación se inscribe en una práctica cada vez más extendida en el comercio privado, donde no solo se rechazan transferencias bancarias, sino también determinados billetes en efectivo, a pesar de haber sido obtenidos legalmente en cajeros automáticos del sistema bancario.
Según el testimonio, los vendedores justifican esta conducta afirmando que las mipymes no aceptan billetes pequeños, lo que genera una cadena de excusas que termina trasladando el problema al consumidor, y lo obliga a adaptarse a reglas informales y arbitrarias.
"Es hora de poner fin a estas prácticas violatorias. A la dependiente del TPC le dije que yo era periodista y que me iba a esclarecer de esta violacion de no aceptar determinados efectivos en monedas nacional. Todos debemos exigir el respeto a nuestras leyes y que los negocios cumplan con lo que está establecido", subrayó el reportero.
El rechazo de billetes de cinco CUP plantea un conflicto directo con las disposiciones del Banco Central de Cuba, que reconoce como válidas todas las denominaciones en circulación.
Sin embargo, en la práctica, la falta de control y fiscalización permite que estas violaciones se repitan sin consecuencias visibles.
El caso reabre el debate sobre hasta qué punto los TCP y las mipymes están sustituyendo la normativa oficial por reglas propias, en un contexto de escasez de efectivo, colas prolongadas para extraer dinero y un sistema de pagos cada vez más disfuncional para la población.
La inflación en Cuba ha disminuido drásticamente el poder adquisitivo de la población, haciendo que los precios de los productos básicos aumenten mientras los salarios se mantienen estancados.
Esto provoca que las personas enfrenten dificultades para adquirir alimentos y otros artículos esenciales.
La devaluación del peso cubano frente al dólar ha generado situaciones insólitas como la ocurrida recientemente por un joven, quien mostró en redes sociales el resultado de cambiar 100 dólares en la isla: cinco bolsas repletas de billetes de pesos cubanos.
Pero al mismo tiempo, el sistema bancario nacional enfrenta críticas por imponer límites absurdos de extracción, bloqueos de cuentas y demoras en las transferencias.
Estas restricciones son vistas como una forma de control estatal que limita el acceso del pueblo a su propio dinero, especialmente en un contexto de crisis económica y falta de efectivo en la isla.
Preguntas frecuentes sobre el rechazo de billetes de baja denominación en Cuba
¿Por qué algunos negocios en Cuba rechazan billetes de baja denominación?
Algunos negocios en Cuba rechazan billetes de baja denominación debido a una práctica informal y cada vez más extendida entre los comerciantes privados. Alegan que las mipymes no aceptan estos billetes, lo que crea una cadena de excusas que afecta al consumidor, obligándolo a adaptarse a reglas arbitrarias no oficiales. Esta situación refleja una falta de control y fiscalización por parte de las autoridades.
¿Qué dice el Banco Central de Cuba sobre el rechazo de billetes en circulación?
El Banco Central de Cuba reconoce como válidos todos los billetes en circulación, independientemente de su denominación. Por lo tanto, rechazar billetes de cinco pesos, por ejemplo, va en contra de las disposiciones oficiales. Sin embargo, la falta de control permite que estas violaciones se repitan sin consecuencias visibles.
¿Cómo afecta la inflación en Cuba al poder adquisitivo de la población?
La inflación en Cuba ha reducido drásticamente el poder adquisitivo de la población, lo que se traduce en un aumento de los precios de los productos básicos mientras los salarios permanecen estancados. Esto provoca que muchas personas enfrenten dificultades para adquirir alimentos y otros artículos esenciales, exacerbando la crisis económica en la isla.
¿Qué problemas enfrenta el sistema bancario cubano en la actualidad?
El sistema bancario cubano enfrenta críticas por imponer límites de extracción absurdos, bloqueos de cuentas y demoras en las transferencias, lo que se percibe como un control estatal que limita el acceso del pueblo a su propio dinero. Esta situación se presenta en un contexto de crisis económica y falta de efectivo, afectando a millones de cubanos que no pueden extraer su dinero de las cuentas bancarias.
