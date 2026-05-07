"Ajuste severo": Suspenden rutas de transporte en Sancti Spíritus por la crisis de combustible en Cuba

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La crisis de combustible en Cuba sigue golpeando el transporte público. Las autoridades de Sancti Spíritus anunciaron este miércoles la suspensión y reajuste de varios servicios de pasajeros ante la baja disponibilidad de diésel en la provincia.

Según informó la Dirección de Transporte de la Administración Provincial del Poder Popular, la medida busca mantener “servicios vitales” con los pocos recursos disponibles.

Entre las principales afectaciones se encuentra la suspensión, a partir de este jueves, del servicio de ómnibus entre los municipios y la cabecera provincial, además del transporte interurbano dentro de la ciudad de Sancti Spíritus.

También quedan detenidos los viajes hacia las comunidades de Paredes, Guasimal y Tunas de Zaza, de acuerdo con declaraciones de Alberto Martínez García, director de la Empresa Provincial de Transporte, al periódico oficialista Escambray.

La conexión de Sancti Spíritus con La Habana se mantiene, por el momento, con una salida diaria a la 1:00 a.m. y regreso a las 2:40 p.m.

Las autoridades aseguraron que continuarán funcionando algunos servicios considerados prioritarios, como el traslado del personal médico hacia hospitales provinciales y los viajes de los llamados medibús dentro de la provincia, así como las rutas hacia Santa Clara y La Habana.

Asimismo, se mantendrá el transporte de pacientes de hemodiálisis y la distribución de alimentos vinculados a la canasta básica y al consumo social.

José Lorenzo García, director de Transporte de la Administración Provincial, afirmó que los ecomóviles seguirán operando en los municipios de Trinidad, Yaguajay, Cabaiguán y Sancti Spíritus.

En medio de la crisis, las autoridades anunciaron además la próxima llegada de 10 autos eléctricos destinados al sistema de Salud en Trinidad y otros 10 triciclos eléctricos para prestar servicios en Jatibonico y Fomento.

Facebook / Radio Sancti Spiritus

No es la primera vez que la provincia enfrenta una situación de este tipo. En febrero, pasajeros quedaron varados en la terminal de Sancti Spíritus rumbo a provincias orientales por idéntica razón, y se suspendieron los ómnibus Diana, los trenes locales y el servicio interurbano.

La crisis responde a un colapso estructural del suministro de hidrocarburos. Desde enero de 2026, Venezuela dejó de enviar entre 32,000 y 35,000 barriles diarios tras la captura de Nicolás Maduro, y Pemex suspendió exportaciones a Cuba por deudas superiores a 1,500 millones de dólares. El único alivio llegó el 31 de marzo, cuando un petrolero ruso atracó en Matanzas con 730,000 barriles, suficientes para apenas siete a diez días de consumo nacional.

El propio presidente Miguel Díaz-Canel admitió el 2 de mayo que ese petróleo se agotaba sin fecha para nuevos envíos. Según reconoció el ministro de Energía, Cuba necesita ocho barcos de combustible al mes pero solo recibió uno desde diciembre de 2025.

Para este jueves, el petrolero ruso Universal permanece a la deriva en el Atlántico a unos 1,600 kilómetros de Cuba, con 270,000 barriles a bordo, sin confirmar destino ante la presión de sanciones estadounidenses.

La reacción ciudadana en redes sociales fue de indignación. Varios comentarios señalaron la contradicción de haber movilizado cientos de ómnibus para el desfile del 1ro de mayo, apenas días antes de estas suspensiones. «Esto era de esperar después de haber gastado miles de litros de combustible por el 1ro de mayo», escribió un usuario. Otro apuntó: «En la edad que tengo no recuerdo que no hubiera transporte un día de las madres».

Radio Sancti Spíritus precisó que «estas medidas son de carácter temporal y su duración dependerá de que mejore el suministro de hidrocarburos en el país», una situación que deja en incertidumbre a los pasajeros espirituanos.