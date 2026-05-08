Departamento de Estado de EE.UU. revocará pasaportes a estadounidenses con deudas de manutención infantil

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El Departamento de Estado de Estados Unidos comenzó este viernes a revocar pasaportes a ciudadanos con deudas significativas de manutención infantil, en una medida anunciada oficialmente que representa la expansión más agresiva de un programa federal existente desde 1996.

En una primera fase, la acción se enfoca en aproximadamente 2,700 titulares de pasaportes que adeudan $100,000 o más en manutención infantil, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

El programa se expandirá posteriormente para incluir a todos los deudores que superen el umbral legal de $2,500, lo que podría afectar a «muchos más miles» de personas.

La novedad central de la medida es que, hasta ahora, la penalidad solo se aplicaba cuando el deudor solicitaba un pasaporte nuevo o su renovación.

A partir de este jueves, el HHS notificará proactivamente al Departamento de Estado sobre todas las deudas superiores a $2,500, desencadenando la revocación automática de pasaportes ya emitidos y vigentes.

«Estamos expandiendo una práctica de sentido común que ha probado ser efectiva en lograr que quienes deben manutención infantil paguen su deuda. Una vez que estos padres resuelvan sus deudas, pueden nuevamente disfrutar del privilegio de un pasaporte estadounidense», declaró Mora Namdar, Secretaria Asistente de Estado para Asuntos Consulares.

El comunicado oficial del Departamento de Estado advierte directamente a los afectados: «Todo estadounidense con una deuda significativa de manutención infantil debe gestionar el pago ante el estado correspondiente ahora mismo para evitar la revocación del pasaporte».

Una vez revocado el documento, este no puede usarse para viajar. La elegibilidad para obtener uno nuevo solo se restaura cuando la deuda es saldada ante la agencia estatal de cumplimiento de manutención correspondiente y el individuo ya no figura como moroso en los registros del HHS.

La medida se enmarca en la política de la administración Trump de coordinar con el HHS «a una escala sin precedentes» para hacer cumplir las obligaciones legales de manutención.

El Departamento de Estado la describe como una herramienta para «poner a las familias estadounidenses primero a través del proceso de pasaportes».

El programa federal de denegación de pasaportes por deudas de manutención tiene base legal en la Deficit Reduction Act de 2006, que fijó el umbral de $2,500.

Sus resultados históricos respaldan su efectividad: en el año fiscal 2022 se denegaron 9,657 pasaportes y se recaudaron $383 millones; en 2023, las denegaciones subieron a 10,200 con $410 millones recaudados.

En total, el programa ha recaudado $621 millones en deudas de manutención.

Esta acción se suma a otras medidas de la administración Trump relacionadas con la documentación de identidad, entre ellas el lanzamiento de pasaportes conmemorativos con la imagen de Trump, la evaluación de involucrar a bancos en la verificación de ciudadanía y la solicitud a la Corte Suprema para limitar la ciudadanía por nacimiento.

Críticos de la medida advierten que impedir los viajes laborales de los deudores puede reducir sus ingresos disponibles y, con ello, su capacidad real de pago, afectando especialmente a padres con antecedentes penales.

Sin embargo, el anuncio inicial del programa expandido, reportado en febrero de 2026, ya habría generado resultados: desde entonces, cientos de padres habrían pagado sus atrasos ante las autoridades estatales antes de que se produzca la revocación formal de sus documentos.