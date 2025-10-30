El huracán Melissa inunda el Hospital Provincial de Holguín

Vídeos relacionados:
El huracán Melissa provocó graves inundaciones y daños estructurales en el Hospital Provincial Vladimir Ilich Lenin de Holguín, una de las principales instituciones médicas del oriente cubano, según mostró un reportaje de la Televisión Cubana emitido este miércoles.
Las imágenes transmitidas revelaron salas completamente anegadas, árboles caídos, postes eléctricos derribados y un panorama de caos y destrucción dentro y fuera del centro hospitalario, que se encuentra entre los más importantes de la región oriental.
“La situación es extremadamente peliaguda”, reconoció el periodista del reporte, mientras mostraba a trabajadores y médicos intentando evacuar el agua acumulada en los pasillos y proteger equipos médicos con recursos improvisados.
Una provincia bajo agua y sin electricidad
Holguín fue una de las provincias más golpeadas por el paso del huracán Melissa, que azotó el oriente cubano con vientos de hasta 295 km/h y lluvias torrenciales.
La crecida de ríos y el colapso del sistema de drenaje urbano provocaron inundaciones masivas, afectando tanto a barrios residenciales como a instalaciones esenciales, entre ellas hospitales, policlínicos y centros de aislamiento.
El Hospital Vladimir Lenin, que ya enfrentaba carencias estructurales y de equipamiento, quedó parcialmente inutilizado por el agua, mientras los apagones y las fallas del sistema de emergencia eléctrica complicaron la atención a los pacientes ingresados.
“Ha sido un golpe durísimo. No hay luz, no hay agua y los generadores apenas aguantan. Estamos haciendo lo que podemos”, comentó un trabajador sanitario en declaraciones anónimas difundidas en redes sociales.
Melissa deja estragos y colapso institucional
El fenómeno, que impactó directamente el oriente del país durante la madrugada, desbordó ríos, destruyó viviendas y paralizó los servicios básicos.
Holguín, junto a Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo, se mantiene en situación de emergencia, con caminos cortados, hospitales colapsados y comunicaciones intermitentes.
Mientras tanto, las autoridades provinciales han prometido una evaluación “integral de los daños”, aunque la magnitud del desastre sobrepasa claramente la capacidad de respuesta local.
