MINFAR afirma que «la orden de alto el fuego no será dada jamás»: Crece la preocupación

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El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR) publicó en los dos últimos días en Facebook sendos mensajes de marcado carácter belicista que han intensificado la preocupación sobre la escalada retórica del régimen en un momento de máxima tensión con Washington.

En la primera publicación, el MINFAR citó a Fidel Castro para declarar: «La orden de alto el fuego no será dada jamás, cuando implique claudicar ante el enemigo», acompañando el mensaje con una imagen del lanzamiento de un misil.

Captura de Facebook/Minfar Cuba

En la segunda, el ministerio publicó: «La guerra no puede concluir sino con la victoria o la muerte, y para Cuba no puede existir otra alternativa que la victoria, cueste lo que cueste», junto a la fotografía de un soldado apuntando con un fusil de francotirador.

Captura de Facebook/Minfar Cuba

Ambas publicaciones forman parte de una campaña propagandística sostenida del MINFAR que se intensifica semana a semana desde que el régimen declaró 2026 como el «Año de Preparación para la Defensa».

No es la primera vez que el MINFAR usa esa frase sobre el alto el fuego. El Ejército Central ya la publicó el 14 de febrero, añadiendo entonces que «la rendición sería la mayor catástrofe de la historia» y que «vale más morir que caer prisionero».

El contexto inmediato de esta escalada es la creciente presión de la administración Trump. El 1 de mayo, el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva ampliando sanciones contra el régimen en sectores de energía, defensa, minería y finanzas, acumulando más de 240 sanciones desde enero.

Trump también declaró que EE.UU. podría «tomar el control de Cuba casi de inmediato» y mencionó el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln frente a La Habana.

Este lunes, en una entrevista con Salem News Channel, Trump afirmó que «sería un honor liberar Cuba», según informes sobre sus últimas declaraciones sobre la isla.

El pasado domingo, Miguel Díaz-Canel advirtió ante delegados de 36 países en La Habana sobre «la inminencia de una agresión militar» de EE.UU., y el sábado había declarado en Facebook: «Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba».

La retórica bélica contrasta con la realidad que vive el pueblo cubano con apagones de hasta 20 horas diarias, escasez severa de alimentos, combustible y medicamentos, y un éxodo migratorio que ha vaciado la isla de población joven, mientras el Consejo de Defensa Nacional presidido por Raúl Castro aprobó en enero planes para un «Estado de Guerra».