Así se preparan las Avispas Negras en Cuba, ¿podrán con los Delta Force?

La televisión estatal cubana mostró esta semana el entrenamiento del regimiento de tropas especiales de Matanzas, en un reportaje emitido por TV Yumurí el 6 de mayo que revela las rutinas físicas y técnicas de combate de una unidad directamente vinculada a las llamadas Avispas Negras, la brigada de élite de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

El segmento muestra el gimnasio bajo techo de la unidad, equipado con cerca de 40 medios y accesorios, donde los combatientes practican dominaciones, paralelas, abdominales, barra fija y el arte marcial Kioksul, un sistema de combate de origen coreano estructurado en 12 niveles que se enseña en la unidad hasta el tercer nivel, equivalente al cinturón verde.

«Contamos con un tatami de 12 por 12, donde llevamos a cabo las técnicas del Kioksul, un arte marcial coreano que se compone por 12 niveles y aquí se le da a los combatientes hasta el tercer nivel, que para categorizarlo es cinturón verde y debe combatir con dos o más adversarios», explicó un instructor del regimiento ante las cámaras del noticiero.

El Kioksul es precisamente una de las técnicas características de las Avispas Negras, la Brigada Móvil de Tropas Especiales (BMTE) de las FAR, fundada oficialmente el 1 de diciembre de 1986 con raíces en la guerra de Angola desde 1975, y cuyo entrenamiento ha contado históricamente con asesores soviéticos, vietnamitas, norcoreanos y chinos.

Según el reportaje, la preparación física tiene un propósito operativo preciso: «desarrollar las habilidades, la fuerza, la resistencia, la capacidad física que ayuda al combatiente a cumplir una misión en el menor tiempo posible sin una baja», según declaró uno de los combatientes entrevistados.

El noticiero también presentó al soldado Víctor Orosco Delgado, integrante de la preselección provincial de boxeo de Matanzas, quien aprovecha las instalaciones militares con licencia deportiva para prepararse de cara a competencias previstas para septiembre de 2026.

La emisión de este tipo de contenido no es casual. Cuatro meses antes, el 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses ejecutaron una operación en Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro. En esa operación murieron 32 cubanos que formaban parte del dispositivo de seguridad del dictador venezolano, aunque fuentes posteriores precisaron que no todos pertenecían necesariamente a la BMTE, sino que incluían escoltas, agentes del MININT y oficiales de las FAR.

Tras ese episodio, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) intensificó su presencia en redes sociales con mensajes como «ningún enemigo estará salvo», y la televisión estatal incrementó la cobertura del entrenamiento militar en distintas provincias.

No es la primera vez que el régimen utiliza los medios oficiales para exhibir las capacidades de sus fuerzas especiales. En febrero de 2024, la televisión rusa Zvezda mostró el entrenamiento de las Avispas Negras en camuflaje tropical, despliegue montañoso y sabotaje, describiéndolas como «ninjas». En junio de 2025, la Unión de Jóvenes Comunistas condecoró a tropas especiales cubanas en medio de protestas estudiantiles.

El narrador del reportaje de TV Yumurí resume sin ambigüedades el propósito de esta formación: «La preparación física es materia básica en las unidades de tropas especiales. Con ella se enriquece la formación de estos combatientes que están destinados al cumplimiento de misiones que exigen de ellos una capacidad física y mental extraordinaria».