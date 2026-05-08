Abogado Willy Allen III: «Revocar el pasaporte no es lo mismo que revocar la ciudadanía»

El abogado cubanoamericano Willy Allen III explicó este viernes, en us programa semanal en CiberCuba, la distinción legal clave detrás de la nueva política del gobierno de Estados Unidos que revoca pasaportes a padres con deudas de manutención infantil. «Revocar un pasaporte no es lo mismo que, por ejemplo, revocar la ciudadanía. Solamente quita el derecho de viajar fuera del país».

La medida, implementada este viernes por la Administración Trump, tiene base legal en una ley de 1996 firmada por el presidente Bill Clinton. En su primera fase afecta a aproximadamente 2,700 titulares de pasaportes con deudas de $100,000 o más, con planes de expandirse a deudas desde $2,500, lo que podría impactar a miles de personas adicionales.

Allen III, colaborador habitual de CiberCuba, expresó estar completamente de acuerdo con la medida. «Si alguien tiene el dinero para viajar dentro o fuera de los Estados Unidos; para irse de vacaciones a otro país, tiene el dinero para pagar el sustento de sus hijos».

El abogado subrayó que la revocación no altera la ciudadanía ni el estatus migratorio del titular. «No quita la ciudadanía, no cambia el estatus. Solamente es un castigo por no pagar la manutención de sus hijos».

Sobre las consecuencias prácticas, Allen III aclaró que quien tenga el pasaporte revocado no podrá solicitar uno nuevo hasta saldar la deuda. «Vamos a revocar el pasaporte y no puedes aplicar para un pasaporte nuevo hasta el momento en que pagues tus deudas».

Ante la pregunta de qué ocurre si alguien se encuentra en el extranjero —por ejemplo, en Cuba— cuando se produce la revocación, Allen III explicó que la medida se haría efectiva al regresar a Estados Unidos, y que la persona podría solicitar un documento de emergencia en embajadas o consulados para volver al país.

Una duda frecuente entre la comunidad cubana es si el gobierno estadounidense puede saber que alguien tiene hijos en Cuba. Allen III fue directo. «Los Estados Unidos solamente puede aplicar sus leyes a personas dentro de los Estados Unidos».

Sin embargo, precisó que si existe una orden formal de manutención registrada en territorio estadounidense, el gobierno sí tendrá acceso a esa información a través de la coordinación entre el Departamento de Estado y el Departamento de Salud y Servicios Humanos. «Si alguien abandonó su hijo en los Estados Unidos y tiene que un Child Support (manutención), nuestro gobierno va a saber y le va a quitar su pasaporte».

El joven abogado, hijo del prestigioso abogado cubanoamericano Willy Allen, también abordó una decisión judicial reciente sobre el derecho a fianza para personas detenidas por inmigración, que entraron sin inspección, aunque aclaró que aún no había podido leer la decisión completa.

Allen III señaló que esa resolución crea una inconsistencia con el argumento legal de los portadores del formulario I-220A. «El argumento de I-220A es que fueron inspeccionados y admitidos al país. No que no fueron inspeccionados. Entonces, es otra inconsistencia que siembra más dudas en los argumentos del gobierno». Más de 300,000 cubanos se encuentran en la situación del I-220A.

Al inicio del programa, Willy Allen III celebró además la victoria de la abogada Liudmila Marcelo, quien logró obtener una residencia para un caso I-220A en la corte de Orlando.

Relacionado con este tema, el abogado mencionó que una jueza en El Paso también está otorgando residencias bajo el mismo argumento. Aunque el gobierno podría apelar estas decisiones, él describió el panorama con optimismo: «Poco a poco estamos quitando y destruyendo el argumento del gobierno. Batalla tras otra batalla. Poco a poco vamos ganando», concluyó.