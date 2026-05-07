Cubano deportado “por error” regresa a EE.UU. tras más de un mes atrapado en la isla

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Un cubano que había sido deportado a Cuba pese a no contar con una orden final de expulsión regresó a Estados Unidos después de pasar un mes y 11 días en la isla, en un caso que ha despertado fuertes cuestionamientos sobre presuntas irregularidades cometidas por las autoridades migratorias estadounidenses.

Alejandro Ramírez Díaz, de 38 años, volvió recientemente a territorio estadounidense con un permiso de viaje emitido en La Habana, aunque al llegar fue nuevamente detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), donde permanece bajo custodia mientras continúa la batalla legal por su estatus migratorio, de acuerdo con información de Telemundo 51.

Según explicó su abogada, Gladys Carredeguas, Ramírez Díaz había recibido un formulario I-220A tras cruzar la frontera y su caso en corte fue desestimado en octubre de 2025, por lo que, a su juicio, nunca debió ser expulsado del país.

«No había manera legal de haberlo deportado a Cuba, nunca firmó una deportación», afirmó la letrada a Telemundo 51, donde denunció múltiples inconsistencias en el procedimiento.

Carredeguas cuestionó además cómo las autoridades ejecutaron la deportación pese a que el cubano tenía recursos legales pendientes.

«¿Cómo vas a montar a una persona con un pasaporte expirado, que no tiene una orden final de deportación, con una apelación y un Habeas Corpus? Legalmente incorrecto», sostuvo.

La deportación ocurrió el pasado 19 de marzo, en medio de una apelación activa y mientras la defensa intentaba detener el proceso. Sin embargo, según el testimonio de la familia, Ramírez Díaz fue subido inesperadamente a un avión rumbo a Cuba.

Para su esposa, Aimee Febles, madre de sus dos hijos, los últimos meses han estado marcados por el miedo y la incertidumbre.

«Es una persona que nunca ha tenido ningún problema, ni con la policía, ni un ticket. Eso es lo que más impacta», expresó.

Febles también mostró desconfianza hacia el sistema migratorio estadounidense tras lo ocurrido con su esposo.

«Estamos viendo que ellos no tienen conocimiento a veces de lo que hacen, ni de las personas que están llamando», lamentó.

Ante la deportación, la defensa acudió de emergencia a un juez federal mediante un Habeas Corpus.

«Tuvimos que proceder ante el juez donde mismo estábamos sometiendo el Habeas Corpus, informarle del error catastrófico y solicitar un ‘injunction’, para exigir a ICE que lo regresara inmediatamente», explicó Carredeguas.

El recurso finalmente surtió efecto y permitió el retorno del cubano a EEUU. Sin embargo, su situación sigue envuelta en incertidumbre legal.

La abogada señaló que, al regresar con parole, se abre ahora un nuevo debate sobre cuál es realmente el estatus migratorio de Ramírez Díaz.

«Si le diste un parole, ¿cuál es entonces el estatus de este individuo que inicialmente entró por frontera, fue deportado erróneamente y luego traído de regreso?», cuestionó.

Según Carredeguas, ICE ya se comunicó con la defensa y aseguró que intentará resolver el caso, aunque hasta ahora la agencia no ha respondido públicamente a las solicitudes de información realizadas desde el lunes.

La familia espera que el proceso concluya con la liberación del cubano y que pueda retomar el camino hacia una residencia permanente en Estados Unidos, después de una experiencia que consideran una pesadilla marcada por errores y decisiones migratorias contradictorias.

Este caso no es el primero de su tipo. El pasado 1 de mayo, otro cubano con I-220A fue deportado violando una orden judicial, y su abogada también logró mediante hábeas corpus que un juez federal ordenara su retorno inmediato con parole.

La situación legal del I-220A es objeto de litigios activos en todo el país. El documento no equivale formalmente a un parole según el Departamento de Seguridad Nacional, lo que excluye a sus portadores de la Ley de Ajuste Cubano de 1966. Sin embargo, una jueza en Arizona concedió residencia a un cubano con I-220A en febrero, marcando un precedente individual.

El caso se produce en un contexto de deportaciones masivas de cubanos bajo la administración Trump, con un aumento del 463% en las detenciones entre finales de 2024 y finales de 2025. En 2025 fueron deportados 1,370 cubanos en vuelos directos a La Habana, y en los primeros meses de 2026 al menos 530 más en cuatro vuelos adicionales.

Aproximadamente 400,000 cubanos se encuentran en situación de limbo legal con I-220A pendientes de fallo judicial en EE.UU.