Testigo desmiente versión oficial sobre muerte de cubano bajo custodia de ICE en Georgia

Un testigo directo desmiente la versión oficial sobre la muerte del cubano Denny Adán González en el Stewart Detention Center de Lumpkin, Georgia, asegurando que en la celda donde falleció era físicamente imposible quitarse la vida.

Guillermo Aguilar, inmigrante deportado que compartió tiempo con González en ese mismo centro, relató en detalle las circunstancias previas a la muerte del cubano de 33 años, fallecido el 28 de abril bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Según Aguilar, todo comenzó con un altercado entre González y un guardia afroamericano. «Él discutió y Denny no sabía nada de inglés. Él no sabía, él nomás lo tomó a lo como le estaba diciendo porque no se le entendía nada. Entonces empezaron a forcejear, a pelear», explicó el testigo.

El guardia cayó, se golpeó la frente y sangró, siendo trasladado al hospital. Denny fue enviado entonces a la celda de aislamiento conocida entre los detenidos como «el hoyo».

Aguilar, quien estuvo recluido en esa misma celda, es categórico: «Allí no hay manera de que usted se cuelgue o se mate. Allí no hay nada».

El testigo explica que los guardias revisan al detenido cada dos o tres minutos y deben firmar un registro confirmando que está bien, el recluso permanece solo y no existen objetos de los que colgarse.

Además, señaló que contrasta esa celda con el área general del centro, donde conviven unas 100 personas.

«Si me hubieran dicho que él se mató en el otro lugar donde yo lo conocía, ahí le habría dicho que sí, porque allí hay segundo piso, ahí uno se puede colgar y hay un fierro donde puede amarrar, pero donde él estaba no hay manera que uno se cuelgue».

El certificado de defunción registra ahorcamiento como causa oficial, pero la madre de Denny no lo cree y exige justicia. La señora dijo a Aguilar por teléfono: «Los guardias me lo mataron».

Aguilar también descarta una segunda versión que circula, según la cual González habría ingerido un líquido.

«Eso es mentira, porque yo ahorita le puedo mandar un video donde alguien habló con la forense y ella dice que la razón por la que él murió fue porque se colgó, pero donde estaba no hay manera que Denny se haya colgado», reiteró.

Su hipótesis apunta directamente a los guardias: «Él se peleó y golpeó al guardia. Ellos, los guardias, son amigos y se llevan bien. A Denny lo golpearon, se les pasó la mano y lo mataron. Eso es lo que yo realmente estoy casi 100% seguro que pasó».

El testigo también rechaza cualquier indicio de que González estuviera deprimido.

«Denny no era de las personas que estaba deprimido o algo. No, él hacía harto ejercicio», señaló, recordando que cuando lo vio por última vez, a principios de abril, el cubano estaba «súper feliz» porque planeaba reunirse con su hijo en México.

Actualmente, la familia del cubano fallecido en el centro para inmigrantes busca ayuda para repatriar los restos del joven a Cuba, mientras su hermano también reclama respuestas sobre lo ocurrido.

La muerte de González es la decimoctava bajo custodia de ICE en lo que va de 2026. Es la cifra más alta en 22 años, y la tercera de un cubano en ese período, tras los fallecimientos de Geraldo Lunas Campos en enero —cuya autopsia determinó homicidio por asfixia— y Aled Damien Carbonell-Betancourt en abril.

ICE, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina del Inspector General mantienen la investigación abierta.