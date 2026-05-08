Hermano de cubano fallecido bajo custodia de ICE denuncia contradicciones en causa de muerte oficial

El hermano de Demi Adán González, el cubano de 33 años hallado muerto el 29 de abril en una celda de confinamiento solitario del Centro de Detención Stewart en Lumpkin, Georgia, denunció que la versión oficial sobre la causa de muerte ha cambiado sin explicación, pasando de una supuesta ingesta de producto químico a un ahorcamiento.

Dayán Hernández González, quien reside en España, relató que una oficial forense se comunicó con la pareja de su hermano en Carolina del Norte para informar del cambio en la versión.

"Dice que llamó y ahora dicen que mi hermano se ahorcó", declaró Dayán, visiblemente desconcertado ante la contradicción. "Ya no es nada de eso, ahora dicen que se ahorcó".

Dayán rechaza de plano esta nueva versión y la califica de absurda.

Su argumento central es la fe cristiana que su hermano había abrazado en los últimos meses de su vida. "¿Cómo ahora vas a decir que se ahorcó? Porque mi hermano se había convertido, estaba yendo a la iglesia, leía la Biblia, se había bautizado, tengo hasta vídeo y todo eso", afirmó.

Según Dayán, el bautismo de Demi tuvo lugar entre junio y diciembre de 2025 en Carolina del Norte, y la pareja del fallecido puede confirmar la fecha exacta y la iglesia a la que asistían juntos.

Además de su fe, Dayán señala las responsabilidades familiares de su hermano como otro elemento que hace inverosímil la versión oficial. "Ha dejado dos niños huérfanos", dijo, refiriéndose a un hijo en Cuba y otro en Estados Unidos.

Demi incluso había intentado sacar a la madre del primer niño desde México, aunque ella no pudo cruzar la frontera.

"Mi hermano era una persona muy buena, muy servicial", subrayó Dayán, quien asegura contar con pruebas en video del bautismo para respaldar su testimonio.

La madre de Demi, Lourdes González Suárez, quien permanece en Cuba, ya había exigido una investigación independiente y afirmado que "los guardias me lo mataron". Un compañero de celda de Demi también cuestionó la versión de suicidio, señalando que el cubano se llevaba bien con todos en el centro.

Según relatos previos, días antes de morir Demi tuvo un altercado con un guardia de CoreCivic, el contratista privado que opera el centro, y fue trasladado de inmediato a confinamiento solitario, conocido entre los internos como "el hoyo", donde murió días después.

La muerte de Demi es la tercera de un cubano bajo custodia de ICE en lo que va de 2026. Antes fallecieron Geraldo Lunas Campos, cuya autopsia determinó homicidio por asfixia contradiciendo la versión de ICE, y Aled Damián Carbonell Betancourt, de 27 años, en el Centro Federal de Detención de Miami.

En total, 18 inmigrantes han muerto bajo custodia de ICE en 2026, la cifra más alta en 22 años, según Physicians for Human Rights.

La investigación oficial del caso está a cargo del Georgia Bureau of Investigation. Mientras tanto, la familia de Demi busca fondos para repatriar sus restos a Cuba, sin que hasta ahora ninguna autoridad haya ofrecido una explicación coherente sobre las circunstancias de su muerte.