Hermano de cubano fallecido bajo custodia de ICE en Georgia revela cómo recibió la noticia

Dayán Hernández González, hermano mayor del cubano Demi Adán González —fallecido el 29 de abril en una celda de aislamiento del Centro de Detención Stewart, en Georgia—, relató en entrevista con CiberCuba cómo recibió la noticia de la muerte de su hermano desde España, a través de una llamada de un número desconocido.
Dayán, que reside en España, explicó que la prensa publicó el 28 de abril como fecha de la muerte, pero que él fue notificado el miércoles 29, alrededor de las siete de la noche, hora española.
«Me llama un número desconocido y yo lo cojo y digo hola. Dice ¿Es Dayán?, le digo sí. Dice, tengo una mala noticia para usted. Le digo: ‘Pero ¿qué mala noticia?, ¿qué me tiene que decir?, ¿quién es usted?. Dice: ‘Su hermano Demi: lo hemos encontrado muerto en la celda; ha fallecido», relató a la periodista Tania Costa.
Ante su insistencia por saber quién llamaba, el interlocutor se identificó: «Perdón por no decírselo, soy el oficial Valdés del área de detención de la prisión de Stewart, en Georgia. Lo hemos encontrado muerto».
Dayán pidió desesperadamente más información, pero el oficial se limitó a confirmar los datos de identidad de su hermano —Demi Adán González, nacido el 1 de enero de 1993— y a decirle que no podían dar explicaciones.
«No tenemos información, solamente estamos por obligación. Estamos en obligación de informarle, pero no podemos darle explicación de nada, no estamos autorizados a dar detalles. Deme su correo electrónico, que nosotros nos comunicaremos con usted cuando tengamos la carta de la muerte», le dijo el oficial, según el relato de Dayán.
La carta de defunción que recibió posteriormente confirmó la fecha del 29 de abril. «Dice la muerte el 29, no el 28 como dicen», señaló Dayán.
Tras la llamada oficial, Dayán buscó información por su cuenta contactando a un amigo de su hermano dentro de la prisión. Ese contacto le reveló que días antes del fallecimiento, Demi había tenido un altercado con un guardia: «Mi hermano el domingo anterior tuvo un problema con un oficial de la prisión, que mi hermano se sometió a darle una bofetada al guardia, y lo tiró contra el suelo y el hombre se dio un golpe en la cabeza y se partió la cabeza y empezó a sangrar». El guardia fue hospitalizado y Demi fue trasladado de inmediato a confinamiento solitario, medida considerada tortura por defensores de derechos humanos.
El mismo contacto dentro del centro le informó que Demi había ingerido un producto químico y fue encontrado muerto. Según el testimonio, habría ingerido un producto químico. «Se lo bebió y que amaneció con los ojos llenos de sangre y la boca, pero dice que eso no lo pueden creer ellos ahí adentro, como era mi hermano y se llevaba bien con ellos», contó Dayán.
La versión oficial de ICE califica la muerte como presunto suicidio, bajo investigación del Buró de Investigación de Georgia. Sin embargo, la madre de Demi, Lourdes González Suárez, que permanece en Cuba, exige una investigación independiente y afirma: «Los guardias me lo mataron».
Dayán también mencionó que un amigo mexicano de su hermano, ya deportado, se ofreció a testificar sobre el carácter de Demi y las circunstancias de su muerte. «Para qué decirle yo, porque yo le puedo decir lo mejor, pero como hermano la gente van a decir: no, claro, ese hermano lo defiende. No, puede preguntarle a personas extrañas», explicó.
Este caso se suma al de otro compañero de celda que también denuncia irregularidades en torno a la muerte del cubano, y al drama de una familia que busca cómo repatriar sus restos a Cuba.
La muerte de Demi Adán González es la decimoctava de un inmigrante bajo custodia de ICE en 2026, la cifra más alta en 22 años, y la tercera de un cubano ese año, según datos de Physicians for Human Rights.
Preguntas frecuentes sobre la muerte de Demi Adán González bajo custodia de ICE
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo falleció Demi Adán González en el Centro de Detención Stewart?
Demi Adán González fue encontrado muerto en una celda de aislamiento en el Centro de Detención Stewart, Georgia. La versión oficial de ICE sugiere un presunto suicidio, aunque la causa oficial sigue bajo investigación. Testimonios de un compañero de celda y familiares cuestionan esta versión, señalando posibles irregularidades y abuso por parte de los guardias.
¿Qué incidentes ocurrieron antes de la muerte de Demi Adán González?
Días antes de su muerte, Demi Adán González tuvo un altercado con un guardia, lo que resultó en su traslado a confinamiento solitario. Este tipo de aislamiento es considerado una forma de tortura por defensores de derechos humanos. Se sospecha que esto pudo haber influido en las circunstancias de su fallecimiento.
¿Qué ha exigido la familia de Demi Adán González?
La familia de Demi, especialmente su madre, ha exigido una investigación independiente y exhaustiva para esclarecer las circunstancias de su muerte. La madre ha manifestado que no acepta la versión oficial de suicidio y sospecha que los guardias podrían haber sido responsables.
¿Cuál es el historial del Centro de Detención Stewart en cuanto a muertes bajo custodia?
El Centro de Detención Stewart tiene un historial alarmante, con al menos 13 muertes documentadas desde 2006. Demi Adán González es la cuarta persona en morir allí por presunto suicidio. Esto ha generado críticas y llamados al cierre del centro por parte de organizaciones de derechos humanos.
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