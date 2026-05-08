El Cangrejo: una curiosa omisión en la lista de cubanos sancionados por Marco Rubio

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La ausencia de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”, en la nueva ronda de sanciones anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio ha despertado interrogantes dentro y fuera de Cuba.

Mientras Washington endureció las medidas contra GAESA y sancionó a nuevos funcionarios vinculados al aparato económico y represivo del régimen, el nieto de Raúl Castro quedó completamente fuera de la Lista SDN del Departamento del Tesoro.

La omisión resulta llamativa por varias razones. Apenas ocho cubanos figuran actualmente en la lista de sancionados más severa de Estados Unidos, que implica congelación de activos y bloqueo financiero.

Entre ellos no aparece El Cangrejo, pese a ser hijo del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, expresidente de GAESA y primer cubano sancionado individualmente por Washington en 2020.

El contraste también se hace evidente al comparar el caso cubano con otros países sancionados por Estados Unidos. Rusia acumula más de 1,500 personas físicas incluidas en la SDN por la guerra en Ucrania, mientras Venezuela supera el centenar.

Cuba, tras décadas de denuncias por represión política y violaciones de derechos humanos, apenas suma ocho nombres, por el momento.

El posible papel de El Cangrejo como canal con Washington

La hipótesis más sólida para explicar esta exclusión apunta al rol que estaría desempeñando Rodríguez Castro como interlocutor entre el entorno de Raúl Castro y sectores de la administración Trump.

Desde febrero de 2026, asesores cercanos a Marco Rubio habrían sostenido reuniones con El Cangrejo en Basseterre, capital de San Cristóbal y Nieves. Según diversas fuentes, los encuentros estuvieron centrados en el “futuro” de Cuba y se desarrollaron en un ambiente descrito como “sorprendentemente amistoso”.

En abril una delegación oficial del Departamento de Estado aterrizó en La Habana en el primer vuelo gubernamental estadounidense desde 2016.

Durante esa visita, un alto funcionario sostuvo un encuentro separado con Rodríguez Castro, según reportes confirmados tanto por Washington como por el MINREX cubano.

Días después, se conoció que El Cangrejo intentó abrir una línea directa con Donald Trump mediante una carta enviada a través de Roberto Carlos Chamizo González, un agente del MININT con cobertura empresarial. Llegó a Miami el 18 de abril, pero el contacto no prosperó.

La figura de poder que Washington evita tocar

Raúl Guillermo Rodríguez Castro mantiene una posición estratégica dentro de la estructura del poder, aunque no ocupa cargos visibles dentro del gobierno cubano ni del Buró Político.

Distintas fuentes vinculadas a la cúpula del poder cubano señalan que El Cangrejo habría heredado parte del control e influencia que ejercía su padre, Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, sobre el conglomerado militar GAESA, siempre bajo la confianza directa de Raúl Castro.

No ocupa cargos políticos ni institucionales visibles, pero varias fuentes lo describen como una figura con enorme poder dentro de la estructura del régimen. Es el portavoz de Raúl Castro. Desde 2016 dirige la seguridad personal de su abuelo y controla todo acceso al gobernante.

En eventos públicos, El Cangrejo suele aparecer sentado junto a miembros del máximo órgano político del país, una imagen que refuerza las versiones sobre su creciente influencia interna en el gobierno.

Sancionarlo ahora podría cerrar uno de los pocos canales de comunicación abiertos entre Washington y el círculo más cercano de Raúl Castro, en un momento en que la administración Trump mantiene la presión pública contra el régimen cubano, sin descartar las negociaciones.

Al anunciar las nuevas medidas, Marco Rubio aseguró que “vendrán más sanciones contra el régimen cubano en días y semanas”, dejando abierta la posibilidad de que la ausencia de El Cangrejo responda a una decisión estrictamente estratégica y no a una absolución política.