EE.UU. mantiene «todas las opciones» sobre Cuba, pero descarta acción militar inmediata

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Washington no está contemplando una acción militar inminente contra Cuba, pese a las reiteradas amenazas del presidente Donald Trump y a la escalada de presión máxima que su administración mantiene sobre La Habana, según fuentes citadas este viernes por la agencia AP.

Los funcionarios señalaron además que no son optimistas respecto a que el gobierno cubano acepte una oferta de decenas de millones de dólares en ayuda humanitaria, dos años de acceso gratuito a internet de Starlink para todos los cubanos, asistencia agrícola y apoyo para infraestructura.

Sin embargo, dijeron que el gobierno cubano no ha rechazado la oferta tajantemente, y están a tiempo de valorar la decisión. La identidad de esas fuentes no fue revelada por AP.

La aclaración llega en medio de una semana de señales contradictorias. Trump ha repetido que «Cuba es la próxima» tras las operaciones militares contra Irán.

El pasado lunes afirmó en una cena privada en West Palm Beach que EE.UU. «tomará Cuba casi inmediatamente» al concluir esas operaciones.

El miércoles no descartó aplicar en la isla la «fórmula Venezuela», en referencia a la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026.

Sin embargo, cuando se le preguntó directamente sobre una posible acción armada, Trump respondió: «Depende de tu definición de acción militar», una frase que resume la ambigüedad deliberada con la que la administración ha manejado el expediente cubano.

El secretario de Estado Marco Rubio anunció el jueves una nueva ronda de sanciones bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Trump el 1 de mayo.

Rubio calificó a GAESA como «el corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba», un conglomerado militar que controla entre el 40% y el 70% de la economía formal cubana, con activos estimados en más de 18.000 millones de dólares.

También advirtió que «se pueden esperar designaciones adicionales en los próximos días y semanas».

El mismo jueves, la minera canadiense Sherritt International suspendió todas sus operaciones en Cuba y comenzó a repatriar a sus empleados, alegando que las sanciones hacen «materialmente imposible» continuar.

Su salida priva al régimen de entre el 10% y el 15% de su capacidad de generación eléctrica, un golpe directo a una isla que ya sufre apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio.

EE.UU. fijó el 5 de junio como plazo para que las empresas extranjeras cierren sus operaciones con GAESA bajo amenaza de sanciones secundarias.

Desde enero de 2026, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra el régimen e interceptado al menos siete tanqueros, reduciendo las importaciones energéticas de Cuba entre el 80% y el 90%.

En paralelo, el Departamento de Estado comenzó a destacar personal hacia el Comando Sur en Doral, Florida, en anticipación de posibles hostilidades.

El Pentágono aceleró discretamente planes de contingencia para una posible intervención desde mediados de abril, aunque el portaaviones USS Abraham Lincoln —que Trump amenazó con posicionar «a unas pocas centenas de metros» de la costa cubana— permanece desplegado en el Mar Arábigo Norte en el marco de la Operación Epic Fury contra Irán.

Díaz-Canel respondió el pasado domingo ante delegados de 36 países invocando la doctrina de la «Guerra de Todo el Pueblo».

«Cada cubana y cada cubano tiene un fusil, una posición en la defensa y una misión que cumplir», declaró, añadiendo que «ningún agresor encontrará rendición en Cuba».

Rubio, por su parte, resumió así la posición de Washington ante el régimen: «Lo único peor que un comunista es un comunista incompetente. No saben cómo arreglarlo».