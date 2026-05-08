Florida abre la puerta al libre comercio con una futura Cuba democrática

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La Legislatura de Florida aprobó y envió al gobernador Ron DeSantis el proyecto de ley HB 905, que endurece las restricciones estatales contra el régimen cubano pero incluye una cláusula sin precedentes.

El texto del HB 905 establece que «si el gobierno federal modifica el estatus diplomático de Cuba, el gobernador podrá suspender temporalmente las disposiciones de cualquier ley o reglamento que restrinja las interacciones con Cuba».

Esto convierte a Florida en el estado más preparado para responder a un eventual cambio de régimen en La Habana.

La HB 905, conocida como parte de la iniciativa contra la influencia extranjera, prohíbe a las agencias y entidades estatales firmar contratos con los gobiernos de China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela y Siria. Sin embargo, ahora tiene una pequeña flexibilización para el caso cubano, de cara a posibles cambios en el futuro.

Estas disposiciones podrían entrar en vigor el 1 de julio de 2026.

Martí Noticias informó que, además de las restricciones contractuales, la ley endurece las sanciones penales: autoriza a condados, municipios y recaudadores de impuestos a revocar o denegar licencias comerciales a personas o entidades que hagan negocios con Cuba en violación de la ley federal.

Las declaraciones falsas en los documentos jurados exigidos por la norma constituyen perjurio, un delito de tercer grado en Florida.

El proyecto fue presentado el 23 de diciembre de 2025 por la representante Jenna Persons-Mulicka (R-Fort Myers) y aprobado por la Cámara de Representantes con un voto de 83-17, ampliando restricciones que el estado ya tenía en materia de inversiones de fondos de pensiones, propiedad de tierras y alianzas académicas.

La ley expresa además de forma explícita el apoyo del estado de Florida a «una Cuba libre e independiente», un mensaje de alto valor simbólico para la comunidad cubanoamericana del sur del estado.

Esta medida forma parte de la «agenda Cuba Libre» impulsada por los republicanos floridanos, que en paralelo han avanzado en el plano federal.

En noviembre de 2025, Ashley Moody y Rick Scott encabezaron la reintroducción de la Ley DEMOCRACIA, que busca congelar activos de funcionarios del Partido Comunista cubano y garantizar acceso a internet en la isla.

En aquella ocasión, Moody fue contundente: «El régimen comunista cubano sigue lucrándose con la opresión de su pueblo. En Florida conocemos de cerca el costo de esa tiranía. Con este proyecto estamos cortando los flujos de dinero corrupto y garantizando que ni un solo dólar estadounidense sostenga a la dictadura».

DeSantis, quien en los últimos meses ha firmado varias leyes de impacto en Florida, también ha aprobado legislación que declara grupos como organizaciones terroristas, consolidando una agenda de seguridad que incluye la presión máxima sobre La Habana.

El gobernador fue directo sobre su visión para Cuba el pasado 25 de marzo, en la Universidad Palm Beach Atlantic.

«No haría falta mucho. Si simplemente tuvieras un gobierno medianamente legítimo que no fuera 100 % corrupto y que respetara los derechos de las personas y el estado de derecho, creo que se podría hacer mucho mejor que eso».