Florida abre la puerta al libre comercio con una futura Cuba democrática

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La Legislatura de Florida aprobó y envió al gobernador Ron DeSantis el proyecto de ley HB 905, que endurece las restricciones estatales contra el régimen cubano pero incluye una cláusula sin precedentes.
El texto del HB 905 establece que «si el gobierno federal modifica el estatus diplomático de Cuba, el gobernador podrá suspender temporalmente las disposiciones de cualquier ley o reglamento que restrinja las interacciones con Cuba».
Esto convierte a Florida en el estado más preparado para responder a un eventual cambio de régimen en La Habana.
La HB 905, conocida como parte de la iniciativa contra la influencia extranjera, prohíbe a las agencias y entidades estatales firmar contratos con los gobiernos de China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela y Siria. Sin embargo, ahora tiene una pequeña flexibilización para el caso cubano, de cara a posibles cambios en el futuro.
Estas disposiciones podrían entrar en vigor el 1 de julio de 2026.
Martí Noticias informó que, además de las restricciones contractuales, la ley endurece las sanciones penales: autoriza a condados, municipios y recaudadores de impuestos a revocar o denegar licencias comerciales a personas o entidades que hagan negocios con Cuba en violación de la ley federal.
Las declaraciones falsas en los documentos jurados exigidos por la norma constituyen perjurio, un delito de tercer grado en Florida.
El proyecto fue presentado el 23 de diciembre de 2025 por la representante Jenna Persons-Mulicka (R-Fort Myers) y aprobado por la Cámara de Representantes con un voto de 83-17, ampliando restricciones que el estado ya tenía en materia de inversiones de fondos de pensiones, propiedad de tierras y alianzas académicas.
La ley expresa además de forma explícita el apoyo del estado de Florida a «una Cuba libre e independiente», un mensaje de alto valor simbólico para la comunidad cubanoamericana del sur del estado.
Esta medida forma parte de la «agenda Cuba Libre» impulsada por los republicanos floridanos, que en paralelo han avanzado en el plano federal.
En noviembre de 2025, Ashley Moody y Rick Scott encabezaron la reintroducción de la Ley DEMOCRACIA, que busca congelar activos de funcionarios del Partido Comunista cubano y garantizar acceso a internet en la isla.
En aquella ocasión, Moody fue contundente: «El régimen comunista cubano sigue lucrándose con la opresión de su pueblo. En Florida conocemos de cerca el costo de esa tiranía. Con este proyecto estamos cortando los flujos de dinero corrupto y garantizando que ni un solo dólar estadounidense sostenga a la dictadura».
DeSantis, quien en los últimos meses ha firmado varias leyes de impacto en Florida, también ha aprobado legislación que declara grupos como organizaciones terroristas, consolidando una agenda de seguridad que incluye la presión máxima sobre La Habana.
El gobernador fue directo sobre su visión para Cuba el pasado 25 de marzo, en la Universidad Palm Beach Atlantic.
«No haría falta mucho. Si simplemente tuvieras un gobierno medianamente legítimo que no fuera 100 % corrupto y que respetara los derechos de las personas y el estado de derecho, creo que se podría hacer mucho mejor que eso».
Preguntas frecuentes sobre el proyecto de ley HB 905 y el futuro de las relaciones comerciales entre Florida y Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué implica el proyecto de ley HB 905 para las relaciones comerciales entre Florida y Cuba?
El proyecto de ley HB 905 permite al gobernador de Florida suspender temporalmente las restricciones comerciales con Cuba si el gobierno federal modifica el estatus diplomático de la isla. Esto convierte a Florida en el estado más preparado para responder a un cambio de régimen en Cuba, abriendo la puerta a futuras interacciones comerciales en un escenario democrático. Además, endurece las sanciones contra entidades que actualmente hacen negocios con Cuba en violación de la ley federal.
¿Cómo afecta la HB 905 a las empresas con vínculos con Cuba?
La ley HB 905 prohíbe a las agencias estatales de Florida firmar contratos con gobiernos de países como Cuba y endurece las sanciones penales para empresas que violen la ley federal haciendo negocios con la isla. Las empresas pueden enfrentar la revocación de licencias comerciales y ser acusadas de perjurio si proporcionan declaraciones falsas en documentos relacionados con estas actividades.
¿Cuál es la postura del gobernador Ron DeSantis sobre un cambio de régimen en Cuba?
El gobernador Ron DeSantis ha expresado que un gobierno legítimo en Cuba, respetuoso de los derechos humanos y el estado de derecho, podría transformar la isla en un lugar próspero rápidamente. DeSantis cree que un cambio político permitiría un crecimiento económico impulsado por el turismo y la inversión, beneficiando tanto a los cubanos como a la región en general.
¿Qué otras medidas se están tomando en Florida en relación con Cuba?
Además del proyecto HB 905, Florida está implementando varias medidas para presionar al régimen cubano. Estas incluyen la reintroducción de la Ley DEMOCRACIA, que busca congelar activos de funcionarios cubanos y garantizar acceso a internet en la isla. Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para promover la democracia en Cuba y aislar económicamente al régimen actual.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.