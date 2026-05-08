¿Deportado a Cuba logró regresar? Estos son los riesgos si cruza la frontera de EE.UU.

El abogado de inmigración Willy Allen III advirtió en el programa sobre inmigración de CiberCuba cómo un cubano deportado que intente regresar a Estados Unidos enfrenta riesgos serios y el proceso no es sencillo en ninguno de sus escenarios posibles.

«No es fácil. Si una persona ha sido deportada y trata de regresar por la frontera, es muy probable que un agente lo va a coger y deportarlo otra vez. Detenerlo y deportarlo otra vez», explicó Allen durante la entrevista conducida por Tania Costa.

El abogado detalló que, incluso si el deportado logra cruzar sin ser interceptado de inmediato, su situación sigue siendo precaria: entraría con un formulario I-220B —una Orden de Supervisión emitida por ICE para personas bajo proceso de deportación activa— y estaría obligado a presentarse ante las autoridades migratorias.

«Y si lo dejan entrar, entra con I-220B, tiene que presentarse a ICE con I-220B, y ICE puede detenerlo y deportarlo o no», precisó Allen, subrayando que en ningún caso el regreso garantiza estabilidad legal.

La única vía que Allen identifica como viable es la del error: si la deportación original fue ilegal o incorrecta, existe la posibilidad de presentar un habeas corpus ante un tribunal federal para exigir el regreso.

Este escenario tiene un precedente reciente y documentado. Alejandro Ramírez Díaz fue deportado a Cuba el 19 de marzo pese a no tener orden final de deportación, no haber firmado deportación voluntaria y tener una apelación y un habeas corpus pendientes.

Su abogada Gladys Carredeguas fue contundente: «No había manera legal de haberlo deportado a Cuba, nunca firmó una deportación».

El equipo legal presentó un habeas corpus de emergencia y el juez federal emitió una orden prohibiendo el traslado, pero el Departamento de Seguridad Nacional ignoró la orden y ejecutó la deportación de todas formas.

Ante el desacato, el juez ordenó al gobierno estadounidense traer de vuelta a Ramírez Díaz desde Cuba, pagar todos los gastos del traslado y otorgarle un parole migratorio. Tras 41 días en la isla, el cubano logró regresar a Estados Unidos.

Un caso paralelo se registró el primero de mayo, cuando otro cubano deportado en violación de una orden judicial consiguió que un juez federal ordenara su regreso con parole.

Estos casos se producen en medio de una ola masiva de deportaciones de cubanos bajo la administración Trump. Se estima que se han organizado al menos 1,370 en vuelos directos a La Habana durante 2025 y más de 530 en los primeros meses de 2026.

En el mismo programa, Allen abordó también el estado del parol CBP-1 tras el fallo reciente de una jueza: «Técnicamente en general ahora se mantiene el parol, pero como ya sabemos, están enviando cartas caso por caso, persona por persona, revocando los paroles».

El abogado, que ha seguido de cerca las batallas legales en torno al estatus I-220A, se mostró cautelosamente optimista sobre el rumbo de los litigios.

«Poco a poco estamos quitando y destruyendo el argumento del gobierno. Batalla tras otra batalla tras otra batalla. Poco a poco vamos ganando».