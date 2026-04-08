DeSantis aprueba ley en Florida para declarar grupos terroristas y expulsar estudiantes

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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el pasado domingo la ley HB 1471, que otorga a las autoridades estatales el poder de designar grupos como organizaciones terroristas domésticas o extranjeras, cortar fondos universitarios a quienes las promuevan y expulsar estudiantes de universidades públicas vinculados a dichas organizaciones, reportó AP.

La norma, que entra en vigor el 1 de julio de 2026, según CBS News, es la respuesta legislativa a la orden ejecutiva que DeSantis había firmado en diciembre de 2025 para designar a la Hermandad Musulmana y al Consejo sobre Relaciones Americano-Islámicas (CAIR) como organizaciones terroristas extranjeras, orden que un juez federal bloqueó el 4 de marzo de 2026 por considerar que el gobernador había usurpado la autoridad exclusiva del gobierno federal en esa materia.

Bajo el nuevo marco legal, el jefe del Departamento de Seguridad Doméstica de Florida podrá recomendar designaciones terroristas, sujetas a aprobación por mayoría del gobernador y su gabinete.

Para grupos extranjeros, la ley exige que figuren previamente en la lista federal de terroristas; para grupos domésticos, Florida podrá actuar con criterios propios sin necesidad de designación federal.

La ley permite la expulsión de estudiantes en universidades estatales que promuevan apoyo a organizaciones designadas, cuando sus acciones sean interpretadas como amenaza de violencia, disruptivas al ambiente de aprendizaje, violatorias de derechos ajenos, o como apoyo material o reclutamiento para esos grupos.

Además, corta fondos estatales y recursos universitarios para grupos o individuos que promuevan organizaciones designadas, prohíbe vouchers escolares para escuelas privadas afiliadas a ellas y veda a los tribunales de Florida aplicar leyes extranjeras o religiosas, con énfasis explícito en la ley Sharia.

La legislación pasó en la Cámara de Florida con 80 votos a favor y 25 en contra, y en el Senado con 25 a favor y 11 en contra, reportó el Miami Herald.

El propio DeSantis reconoció públicamente que espera que la nueva ley enfrente desafíos legales, dado el precedente judicial que bloqueó su orden ejecutiva anterior.

Los críticos han sido contundentes en sus advertencias. Hiba Rahim, directora ejecutiva interina de CAIR-Florida, señaló que la ley amenaza la libertad de expresión, religiosa y el debido proceso, permitiendo etiquetar mezquitas o caridades con evidencia secreta.

PEN America advirtió este mismo domingo que la norma otorga autoridad amplia y vaga a funcionarios para etiquetar organizaciones como terroristas domésticas sin divulgar bases, lo que podría inhibir el disenso, la protesta pacífica y la asociación.

Ni la Hermandad Musulmana ni CAIR figuran en la lista federal de organizaciones terroristas de Estados Unidos, lo que convierte a Florida en uno de los primeros estados en intentar crear un mecanismo propio para designarlas como tal a nivel estatal.

La ley se enmarca en una tendencia entre estados republicanos impulsada por las protestas pro-Palestina en campus universitarios.

Texas fue el primer estado en actuar: el gobernador Greg Abbott designó a la Hermandad Musulmana y a CAIR como terroristas en noviembre de 2025, medida que DeSantis replicó semanas después mediante orden ejecutiva.

A nivel federal, el presidente Donald Trump emitió en enero de 2026 una orden ejecutiva designando tres ramas de Oriente Medio de la Hermandad Musulmana como organizaciones terroristas.

El teniente gobernador Jay Collins declaró que se aplicarán sanciones severas a quienes se relacionen con los grupos designados.