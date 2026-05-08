Financiación extranjera rescata equipos esenciales para recién nacidos y pacientes graves en Santiago de Cuba

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Una financiación internacional de aproximadamente 17,000 dólares rescató dos gasómetros en Santiago de Cuba que estaban a punto de quedar inutilizados por falta de insumos, según anunció este viernes Mark Kuster, fundador de la ONG suiza Camaquito, en una publicación en redes sociales.

Los equipos, adquiridos originalmente en el marco de un proyecto conjunto entre Camaquito y la Embajada de Japón, permiten realizar diagnósticos vitales en pocos minutos para recién nacidos, pacientes en cuidados intensivos, personas con graves problemas respiratorios, infecciones y otras emergencias médicas.

El problema no era el funcionamiento de los aparatos, sino la ausencia del material fungible necesario para operarlos. «Pero sin el material fungible necesario, incluso los equipos que funcionan perfectamente quedan inutilizados. Exactamente esa era la situación que amenazaba ahora», explicó Kuster.

La financiación asegurada cubrirá el suministro de insumos para ambos equipos durante un año completo y permitirá realizar análisis diagnósticos esenciales para alrededor de 13,700 pacientes.

Kuster describió el proceso como largo y complejo: «Después de muchas conversaciones, aclaraciones y desafíos, lo hemos logrado: la financiación está asegurada y también hemos recibido la autorización de las autoridades competentes en Santiago de Cuba para llevar adelante este importante apoyo».

Captura de Facebook

La situación ilustra una paradoja recurrente en el sistema de salud cubano al borde del colapso: equipos modernos donados por cooperación internacional que quedan paralizados por la incapacidad del régimen de garantizar insumos básicos.

El Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas y el Hospital Infantil Norte Dr. Juan de la Cruz Martínez Maceira, ambos en Santiago de Cuba, son los centros beneficiados. El Juan Bruno Zayas fue denunciado en enero de 2026 por tener aguas albañales corriendo bajo las camas de los pacientes, y el Hospital Saturnino Lora de la misma ciudad sufrió un apagón en su UCI que obligó a evacuar a 12 pacientes en abril pasado.

La crisis sanitaria en Cuba es estructural. El propio ministro de Salud Pública reconoció ante la Asamblea Nacional que la mortalidad infantil se duplicó entre 2016 y 2025, y que solo el 30% del cuadro básico de medicamentos estaba disponible. Los hospitales cubanos trabajan en condiciones de guerra con apagones de hasta veinte horas diarias y escasez generalizada de insumos.

Kuster, quien también gestionó 50,000 dólares para reparar viviendas dañadas por el huracán Melissa en Santiago de Cuba, fue enfático en separar su labor humanitaria de cualquier posición política: «Este apoyo no es un acto político. Es un acto de humanidad. La salud nunca debería depender de posiciones políticas».

Camaquito lleva más de 25 años operando en Cuba y ha recaudado más de cuatro millones de euros en proyectos de salud, educación, cultura e inclusión social en Camagüey y Santiago de Cuba. El Director General de la Organización Mundial de la Salud calificó en marzo pasado la situación sanitaria cubana como «profundamente preocupante» por los apagones y la falta de combustible que afectan a los hospitales.

«No se trata simplemente de tecnología o materiales. Se trata de vidas humanas. De niños. De familias. De esperanza», concluyó Kuster.