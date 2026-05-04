Servicio de ETECSA «nominado a prestigioso premio internacional»: ¿En serio?

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El portal de Servicios en Línea de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) logró una nominación a los Premios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) 2026, organizados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), según informó la Agencia Cubana de Noticias el sábado. La prensa oficial lo calificó de «nominación histórica». Los millones de cubanos que llevan años atravesando odiseas diarias hacer una llamada o cargar una página web probablemente tengan una opinión distinta.

Según la nota oficial, la plataforma tienda.etecsa.cu «se destaca entre más de 1,500 proyectos inscritos a nivel mundial, de los cuales solo 360 fueron seleccionados». La ACN omite que esos 360 proyectos corresponden apenas a la fase de preselección: de ahí, solo 90 alcanzan la categoría de Champions y únicamente 18 se llevan el galardón final, que se entregará el 6 de julio de 2026 en el Foro CMSI. ETECSA, por ahora, está en la primera ronda.

La votación pública en línea para avanzar en el proceso cierra este martes 5 de mayo, y la empresa pide el «apoyo del público cubano» porque, según ella misma, eso «supone un impulso a la transformación digital que beneficia directamente a toda la sociedad cubana». Que los cubanos voten en línea por ETECSA implica, claro, que primero logren conectarse.

El portal fue desarrollado por «un equipo de jóvenes profesionales» mediante metodología ágil Scrum y lanzado en enero de 2022. La ACN asegura que el avance «significa menos tiempo en colas, más comodidad para gestionar servicios de telecomunicaciones desde casa». Hermosa promesa para quienes, en la práctica, denuncian una pésima conexión y falta de respuesta de la única compañía de telecomunicaciones del país ante cualquier avería.

La realidad del servicio que ETECSA ofrece a diario dista bastante del estándar internacional. Cuba tiene una velocidad de internet de apenas 7,21 Mbps según el Speedtest Global Index, situándola entre las conexiones más lentas del mundo y en el último lugar de América Latina. El monopolio estatal no tiene competencia: si el servicio es malo, el usuario no tiene a dónde ir.

Eso, sin contar que ante cualquier protesta social, el conglomerado corta totalmente la conexión para impedir que las personas se comuniquen, reporten la represión estatal y se organicen para enfrentarla.

Las tarifas tampoco ayudan. Un plan de 3 GB de datos móviles cuesta 3,360 pesos cubanos al mes, en un país donde el salario medio era de 6,649 pesos en 2025. Es decir, un mes de internet cuesta más que medio mes de trabajo. Desde mayo de 2025, además, ETECSA limitó las recargas en moneda nacional a un máximo de 360 CUP mensuales, obligando a los usuarios a pagar en dólares si quieren más datos. La medida generó una ola de indignación que llevó a muchos cubanos a estallar contra el tarifazo.

Los fallos técnicos tampoco son anécdota. En junio de 2025, más de 60,000 líneas de telefonía fija en Pinar del Río quedaron fuera de servicio durante dos días tras un fallo en la central telefónica, y solo la mitad fue restablecida días después. En febrero de este año, usuarios reportaron inestabilidad en las recargas del servicio Nauta, sin poder visualizar siquiera su saldo disponible. Algunos clientes en La Habana llevan más de un año esperando que les reparen la línea telefónica.

Cuando los usuarios reportan problemas, reciben respuestas automáticas indicando que sus zonas «ya están reportadas», sin que se implemente solución alguna. Y si alguien quiere llamar al extranjero, el roaming internacional de ETECSA cuesta hasta 3 dólares por minuto, tarifa vigente desde el 29 de enero de 2026.

En agosto de 2025, cuando la empresa subió el mínimo de recargas, el titular que resumió el sentir popular fue contundente: «¡Más cínicos, imposible!». Esa frase, más que cualquier nominación internacional, refleja la relación real entre ETECSA y los cubanos que dependen de ella cada día.