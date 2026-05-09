Emotivo: Así despidieron a Bolito El Efi en La Habana

Un grupo de personas se congregaron este viernes en una calle de La Habana para dar el último adiós a Óscar Portuondo, conocido artísticamente como Bolito El Efi, figura del movimiento urbano cubano que falleció a causa de un accidente de tránsito el jueves.

El rapero Zurdo MC publicó en Facebook un breve video del cortejo fúnebre que se convirtió en testimonio colectivo del duelo: casi 500,000 reproducciones y más de 13,500 reacciones en pocas horas reflejan el impacto que la pérdida causó en la comunidad artística cubana.

En las imágenes se ve a varias personas portando en andas el féretro en medio de cánticos afrocubanos.

Entre la multitud se vieron personas ataviadas con elementos asociados a las tradiciones religiosas afrocubanas de la Santería y de la Regla de Ocha, junto a arreglos florales.

«Se me fue gran parte de mí, esto me marcó pa siempre. Mi tranka, desde arriba dale la bendición a tu familia, cuídalos y guíame por un buen camino, mi hermano el bolo. La vida se de pin, yo esto no la voy a superar nunca. DESCANSA EN PAZ MI TANKE», escribió Zurdo MC al compartir el video.

"El último abrazo que nos dimos. Fue una cosa de Dios. Ayer mismo estábamos cuadrando todo para mi llegada. La verdad, yo no estoy preparado para esto, mi tranka. Voy por ti. Partío... estoy, no puedo con esto", escribió también en redes Zurdo MC junto a un foto que mostró el último encuentro entre ambos.

Fuente: Captura de Facebook/Zurdo MC

Zurdo MC, recién llegado a Cuba, se ha mostrado especialmente conmovido en redes por la muerte de su amigo.

Fuente: Captura de Facebook/Zurdo MC

La voz de los artistas cubanos

En las últimas horas, las redes sociales se llenaron de mensajes de duelo.

Fuente: Captura de Facebook/Zurdo MC

Entre los reguetoneros cubanos que han lamentado la partida de Bolito destacan Ja Rulay, Yandi Barnada, Payaso Por Ley, El Yonki, Yomil y Oniel Bebeshito.

Ja Rulay fue uno de los primeros en reaccionar: «Hermano, no me puedo creer esto. Bolito, descansa hermano».

Payaso Por Ley escribió: «Amigo, me duele no haber podido despedirme de ti. Te voy a extrañar muchísimo, más de lo que puedo explicar con palabras. Gracias por cada momento, por tu amistad y por todo lo que compartimos. Siempre vas a tener un lugar especial en mi vida y en mi corazón».

El Yonki también se sumó al homenaje: «Mis condolencias para su familia y seres queridos, descanse en paz, serás recordado con respeto y cariño».

Tercera pérdida del género urbano cubano

La muerte de Bolito El Efi representa la tercera pérdida del movimiento urbano cubano en menos de seis años, una racha de tragedias que ha sacudido profundamente a esta comunidad artística.

La primera fue la de El Dany, fallecido en julio de 2020 a los 31 años en el Hospital Calixto García de La Habana por una afección cardiovascular aguda, en circunstancias que su compañero Yomil denunció públicamente como negligencia médica.

La segunda fue la de El Taiger, asesinado en Miami en octubre de 2024 a los 37 años, tras recibir un disparo el 3 de octubre y morir el 10 de ese mes en el Hospital Jackson Memorial.

Bolito El Efi había residido durante mucho tiempo en Estados Unidos y había regresado recientemente a Cuba, según un video que él mismo publicó en su cuenta de Instagram semanas antes de su muerte, lo que hace su partida aún más impactante para quienes lo conocían y esperaban reencontrarse con él.