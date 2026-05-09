Emotivo: Así despidieron a Bolito El Efi en La Habana

Un grupo de personas se congregaron este viernes en una calle de La Habana para dar el último adiós a Óscar Portuondo, conocido artísticamente como Bolito El Efi, figura del movimiento urbano cubano que falleció a causa de un accidente de tránsito el jueves.
El rapero Zurdo MC publicó en Facebook un breve video del cortejo fúnebre que se convirtió en testimonio colectivo del duelo: casi 500,000 reproducciones y más de 13,500 reacciones en pocas horas reflejan el impacto que la pérdida causó en la comunidad artística cubana.
En las imágenes se ve a varias personas portando en andas el féretro en medio de cánticos afrocubanos.
Entre la multitud se vieron personas ataviadas con elementos asociados a las tradiciones religiosas afrocubanas de la Santería y de la Regla de Ocha, junto a arreglos florales.
«Se me fue gran parte de mí, esto me marcó pa siempre. Mi tranka, desde arriba dale la bendición a tu familia, cuídalos y guíame por un buen camino, mi hermano el bolo. La vida se de pin, yo esto no la voy a superar nunca. DESCANSA EN PAZ MI TANKE», escribió Zurdo MC al compartir el video.
"El último abrazo que nos dimos. Fue una cosa de Dios. Ayer mismo estábamos cuadrando todo para mi llegada. La verdad, yo no estoy preparado para esto, mi tranka. Voy por ti. Partío... estoy, no puedo con esto", escribió también en redes Zurdo MC junto a un foto que mostró el último encuentro entre ambos.
Zurdo MC, recién llegado a Cuba, se ha mostrado especialmente conmovido en redes por la muerte de su amigo.
La voz de los artistas cubanos
En las últimas horas, las redes sociales se llenaron de mensajes de duelo.
Entre los reguetoneros cubanos que han lamentado la partida de Bolito destacan Ja Rulay, Yandi Barnada, Payaso Por Ley, El Yonki, Yomil y Oniel Bebeshito.
Ja Rulay fue uno de los primeros en reaccionar: «Hermano, no me puedo creer esto. Bolito, descansa hermano».
Payaso Por Ley escribió: «Amigo, me duele no haber podido despedirme de ti. Te voy a extrañar muchísimo, más de lo que puedo explicar con palabras. Gracias por cada momento, por tu amistad y por todo lo que compartimos. Siempre vas a tener un lugar especial en mi vida y en mi corazón».
El Yonki también se sumó al homenaje: «Mis condolencias para su familia y seres queridos, descanse en paz, serás recordado con respeto y cariño».
Tercera pérdida del género urbano cubano
La muerte de Bolito El Efi representa la tercera pérdida del movimiento urbano cubano en menos de seis años, una racha de tragedias que ha sacudido profundamente a esta comunidad artística.
La primera fue la de El Dany, fallecido en julio de 2020 a los 31 años en el Hospital Calixto García de La Habana por una afección cardiovascular aguda, en circunstancias que su compañero Yomil denunció públicamente como negligencia médica.
La segunda fue la de El Taiger, asesinado en Miami en octubre de 2024 a los 37 años, tras recibir un disparo el 3 de octubre y morir el 10 de ese mes en el Hospital Jackson Memorial.
Bolito El Efi había residido durante mucho tiempo en Estados Unidos y había regresado recientemente a Cuba, según un video que él mismo publicó en su cuenta de Instagram semanas antes de su muerte, lo que hace su partida aún más impactante para quienes lo conocían y esperaban reencontrarse con él.
Preguntas frecuentes sobre la muerte de Bolito El Efi y su impacto en el movimiento urbano cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Quién era Bolito El Efi y por qué era una figura importante en el movimiento urbano cubano?
Bolito El Efi, cuyo nombre real era Óscar Portuondo, era una figura querida del movimiento urbano cubano, conocido por su estilo distintivo y su conexión con la comunidad artística tanto en Cuba como en la diáspora. Había residido en Estados Unidos y regresado recientemente a Cuba, lo que hizo que su muerte fuera aún más impactante para quienes lo conocían.
¿Cómo ocurrió la muerte de Bolito El Efi?
Bolito El Efi falleció en La Habana a causa de un accidente de tránsito, según informaciones difundidas en redes sociales. El suceso ha generado un gran impacto en la comunidad del movimiento urbano cubano, con numerosos artistas y seguidores expresando su dolor a través de las redes sociales.
¿Cuál ha sido la reacción de la comunidad artística cubana ante la muerte de Bolito El Efi?
La comunidad artística cubana se ha volcado en redes sociales para expresar su dolor y homenajear a Bolito El Efi. Artistas como Zurdo MC, Ja Rulay, Yandi Barnada, Payaso Por Ley, El Yonki, Yomil y Oniel Bebeshito fueron algunos de los que manifestaron su pesar, compartiendo mensajes emotivos y recuerdos del fallecido artista.
¿Qué impacto tiene la muerte de Bolito El Efi en el movimiento urbano cubano?
La muerte de Bolito El Efi es la tercera pérdida significativa en menos de seis años para el movimiento urbano cubano, después del fallecimiento de El Dany en 2020 y el asesinato de El Taiger en 2024. Estas tragedias han sacudido profundamente a la comunidad artística, resaltando la vulnerabilidad y la tristeza que enfrentan los artistas en el país.
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