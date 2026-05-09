Estados Unidos lanza mortífero ataque contra una nueva narcolancha: ¿Qué se sabe?

Momento de la explosión de una presunta narcolancha en el Pacífico

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) ejecutó este viernes un nuevo «ataque cinético letal» contra una embarcación dedicada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, con un saldo de dos muertos y un sobreviviente.

Fue la novena operación de este tipo en menos de un mes.

El comunicado oficial, difundido por SOUTHCOM en la red social X, confirmó que la acción fue ordenada por el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur, y ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear.

«Bajo la dirección del general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas», señaló el mando militar en su comunicado.

El Comando Sur precisó que «la inteligencia confirmó que el navío transitaba por rutas de narcotráfico conocidas en el Pacífico Oriental»; y añadió: «Dos narcoterroristas varones resultaron muertos durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas militares de EE.UU. sufrió daños».

Tras el golpe, SOUTHCOM notificó de inmediato a la Guardia Costera para activar el sistema de Búsqueda y Rescate en favor del tercer tripulante que sobrevivió al ataque.

Junto al comunicado, el mando publicó un video que muestra un pequeño bote antes de ser alcanzado por un proyectil, seguido de una explosión.

Las imágenes, captadas desde lo que parece ser un dron con visión infrarroja, fueron etiquetadas como desclasificadas.

La novena operación en menos de un mes

Este ataque es el noveno en menos de 30 días dentro de la campaña denominada Operación Southern Spear, lanzada el 1 de septiembre de 2025 por la administración del presidente Donald Trump.

Solo durante la semana previa al ataque de ayer, operaciones similares de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico dejaron cinco muertos.

Desde el inicio de la campaña, los ataques acumulan al menos 190 muertos en docenas de operaciones.

Trump ha afirmado que Washington está en «conflicto armado» con los cárteles en América Latina, y que los ataques son «una intensificación necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis mortales que se cobran vidas estadounidenses», según recogió Telemundo 51.

¿Qué son los ataques cinéticos y cómo operan?

Los llamados «ataques cinéticos letales» son impactos explosivos directos contra embarcaciones identificadas por inteligencia como vinculadas al narcotráfico y operadas por grupos designados como organizaciones terroristas, entre ellos el Tren de Aragua venezolano y el ELN colombiano.

La operación unifica a la Armada, la Guardia Costera y agencias federales bajo el mando de SOUTHCOM, y representa la mayor presencia militar estadounidense en la región desde la Crisis de los Misiles de 1962.

Controversia legal y cuestionamientos

Pese a la contundencia de los comunicados oficiales, varias voces críticas han cuestionado la legalidad de los ataques desde sus inicios, calificándolos como un programa de eliminaciones extrajudiciales que viola el derecho internacional, por falta de debido proceso.

Según DW, «la administración del presidente Donald Trump insiste en que, en la práctica, está en guerra con lo que denomina 'narcoterroristas' que operan desde América Latina, sin proporcionar evidencias de que dichas naves en efecto lleven drogas».

El contexto más amplio: IA y nuevas capacidades militares

En paralelo a la campaña de ataques, el 21 de abril el Ejército estadounidense ordenó la creación del Comando de Guerra Autónoma de SOUTHCOM, una unidad basada en inteligencia artificial para operaciones en el hemisferio occidental.

Días antes del ataque de ayer, las Fuerzas Armadas realizaron en Cayo Hueso, Florida, el ejercicio FLEX 2026, dirigido por la Cuarta Flota de la Armada, como banco de pruebas para la integración de inteligencia artificial, sistemas no tripulados y fuerzas tradicionales en operaciones marítimas.

Desde el inicio de la Operación Southern Spear, el costo acumulado de la campaña supera los 4,700 millones de dólares, según estimaciones del Costs of War Project, y la ofensiva no muestra señales de desaceleración.