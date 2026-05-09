Artista Coco Fusco: «Cuba no puede seguir como está, el colapso es inevitable»

La artista cubanoamericana Coco Fusco afirmó con contundencia que Cuba se encuentra en una situación «desastrosa» y que el régimen no podrá sostenerse mucho más tiempo, aunque reconoció que la dirección del cambio permanece incierta.

Las declaraciones forman parte de una entrevista con CiberCuba en la que Fusco reflexiona sobre la crisis estructural de la Isla en el contexto de su trabajo curatorial en torno al preso político Luis Manuel Otero Alcántara, cuya obra será exhibida en la exposición «Estados de confinamiento. El arte relacional de Luis Manuel Otero Alcántara», que se inaugura este 28 de mayo en la Galería Metropolitana, de Ciudad de México.

«Cuba no puede seguir tal como está sin un cambio. Yo no sé lo que cómo va a ser ese cambio, no sé hacia dónde va a llegar», declaró Fusco, descartando que el modelo venezolano sirva como referencia directa para entender lo que podría ocurrir en la Isla.

La artista que ha expuesto en el MoMa, la Bienal de Venecia y el Macba, destacó una diferencia estructural clave entre ambos países. «Si uno usa el modelo de lo que ha sucedido con Venezuela, como que no funciona exactamente, porque básicamente Venezuela aguantó 27 años con el chavismo, pero Cuba lleva más de 70 años».

Fusco también apuntó a otra distinción fundamental. En su opinión, mientras en Venezuela existía un sector privado real que podía reactivarse tras una transición, en Cuba esa posibilidad no existe de la misma manera.

«En Venezuela, aunque el gobierno de Maduro dominaba, todavía existía un sector privado que se puede resucitar. Eso en Cuba, el sector privado, entre comillas, es básicamente GAESA, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas, o sea las FAR, vestida con un traje de negocio, pero es el Gobierno, no es un sector privado real», explicó.

Sobre la capacidad del régimen para mantenerse, fue categórica: «El Estado no tiene los recursos humanos, tecnológicos o financieros para mantener a ese país por mucho tiempo más».

Uno de los escenarios que Fusco plantea como posible es el del saqueo y la huida, un patrón que, según ella, han seguido otros dictadores a lo largo de la historia.

«Lo que no se sabe es si simplemente van a hacer lo que otros dictadores en la historia han hecho, que es robar y llevarse todos los recursos del país y dejar a la población sin nada», advirtió.

En ese sentido, citó información sobre el dinero de GAESA fuera del país. «Se ha publicado hace unos meses que GAESA tiene 18 mil millones de dólares en reserva fuera de Cuba. ¿Para quién será ese dinero? No creo que se va a usar para el pueblo cubano, no creo que ese dinero se va a usar para reconstruir el país».

Documentos financieros filtrados y reportados por el Miami Herald revelaron que GAESA opera como un banco paralelo sin supervisión institucional, con más de 14,467 millones depositados en bancos internacionales, una cifra que supera las reservas de países como Panamá, Uruguay o Costa Rica.

Fusco fue directa sobre el destino probable de esa riqueza. «Yo creo que eso se quedará en manos del mismo Ejército y simplemente tienen que irse y se van a ir con mucho, o sea se llevarán toda esa riqueza y dejarán a los cubanos sin nada».

Exposición en México

La exposición que Fusco inaugura en México este 28 de mayo incluye obras de Otero Alcántara anterior a su encarcelamiento y un proyecto colectivo basado en instrucciones que el artista envía desde prisión. En esencia, siete artistas cubanos interpretaron las descripciones de dibujos que él realiza en la cárcel y no puede sacar al exterior.

Otero Alcántara, detenido durante las protestas del 11 de julio de 2021 y condenado a cinco años de prisión, realizó una huelga de hambre total de ocho días en abril de este año tras recibir amenazas de muerte de agentes de la Seguridad del Estado. Aún le quedan 60 días para salir de prisión.