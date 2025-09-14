Luis Manuel Otero Alcántara enfrenta notable deterioro de salud a cuatro años de su arresto

Vídeos relacionados:
El artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara atraviesa un delicado estado de salud, cuatro años después de su detención en julio de 2021.
De acuerdo con lo trascendido en sus redes sociales, en su más reciente comunicación telefónica con familiares, este jueves, informó que padece herpes cutáneo, parásitos intestinales y chikungunya, lo que ha provocado un marcado deterioro físico y constante agotamiento.
A pesar de las dolencias, allegados aseguran que mantiene un ánimo positivo y una mente fuerte, aunque reconocen que la situación es preocupante y requiere atención.
Otero Alcántara cumple una condena de cinco años de prisión en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, impuesta por su activismo artístico y político en defensa de la libertad de expresión en Cuba.
Organizaciones de derechos humanos y grupos de la sociedad civil han reiterado su denuncia sobre las condiciones de reclusión del artista, subrayando que su encarcelamiento refleja la represión contra quienes intentan expresar ideas críticas dentro de la isla.
Lo más leído hoy:
La familia y sus representantes han agradecido las muestras de solidaridad recibidas en el ámbito internacional, pero insisten en que es crucial mantener la presión para visibilizar su caso y exigir su liberación.
“Es un tiempo irremplazable que le han arrebatado, marcado por torturas, enfermedades y secuelas que lo acompañarán de por vida”, señalaron en el comunicado.
La actualización sobre su salud llega en un contexto en el que defensores de derechos humanos urgen a la comunidad internacional a no desviar la mirada de los presos políticos en Cuba.
“La indiferencia es complicidad”, advierten los familiares de Otero, recordando que más de mil cubanos permanecen encarcelados por motivos políticos.
El 11 de julio de 2021, durante las protestas antigubernamentales que sacudieron la isla, Luis Manuel Otero Alcántara fue arrestado en La Habana cuando intentaba unirse a las manifestaciones.
En junio de 2022, fue condenado a cinco años de cárcel por “ultraje a los símbolos patrios”, “desacato” y “desórdenes públicos”.
Preguntas frecuentes sobre la situación de Luis Manuel Otero Alcántara
¿Cuál es el estado de salud de Luis Manuel Otero Alcántara?
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara enfrenta un delicado estado de salud, padeciendo herpes cutáneo, parásitos intestinales y chikungunya, lo cual ha provocado un marcado deterioro físico y constante agotamiento.
¿Por qué está encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara?
Luis Manuel Otero Alcántara cumple una condena de cinco años por "ultraje a los símbolos patrios", "desacato" y "desórdenes públicos", tras su arresto el 11 de julio de 2021 durante las protestas antigubernamentales en Cuba.
¿Qué dicen las organizaciones internacionales sobre su detención?
Diversas organizaciones, incluyendo la ONU, han declarado que la detención de Otero Alcántara es arbitraria y han exigido su liberación inmediata. Amnistía Internacional lo considera un "preso de conciencia".
¿Qué reconocimiento ha recibido Luis Manuel Otero Alcántara desde la prisión?
A pesar de su encarcelamiento, Luis Manuel Otero Alcántara ha sido distinguido con el Premio Internacional Václav Havel a la Disidencia Creativa por su compromiso con la libertad y la creación como formas de resistencia.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.