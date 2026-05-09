Díaz-Canel envía «agradecido abrazo» a Putin en el Día de la Victoria

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Miguel Díaz-Canel publicó este sábado en su cuenta de X un mensaje de felicitación a Vladimir Putin con motivo del Día de la Victoria, en el que le envió «un afectuoso y agradecido abrazo» al presidente ruso, a su gobierno y al «heroico pueblo de la Federación de Rusia», en el 81° aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

El mandatario cubano calificó al pueblo ruso como «el que más vidas entregó en la lucha contra el fascismo» y advirtió que ese «terrible flagelo reemerge hoy con amenazante fuerza en el mundo», reproduciendo fielmente la narrativa oficial de Moscú para justificar su invasión de Ucrania.

El tuit fue acompañado de la icónica fotografía de un soldado soviético izando la bandera de la URSS sobre el Reichstag en Berlín destruido, tomada el 2 de mayo de 1945 por el fotógrafo soviético Yevgeny Khaldei.

A diferencia de 2024 y 2025, cuando Díaz-Canel viajó físicamente a Moscú para participar en el desfile de la Plaza Roja junto a Putin, en esta ocasión el gobernante cubano se limitó a un mensaje en redes sociales, en un año en que el desfile fue notablemente reducido por la guerra en Ucrania.

Fue el primer desfile desde 2007 sin tanques, misiles nucleares ni vehículos militares pesados, debido a la «situación operativa» en el frente ucraniano y a amenazas de ataques con drones.

Los únicos líderes extranjeros presentes en Moscú fueron Alexander Lukashenko (Bielorrusia), los presidentes de Kazajistán y Uzbekistán, el mandatario de Laos y el rey de Malasia.

Putin pronunció un discurso en la Plaza Roja en el que declaró «nuestra causa es justa» y equiparó la guerra en Ucrania a la lucha contra el nazismo, el mismo lenguaje que Díaz-Canel reproduce en su mensaje.

El gesto del gobernante cubano se produce un día después de que Cuba y Rusia celebraran el 66° aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas, con Moscú reafirmando su «firme disposición» de continuar apoyando al régimen cubano.

En ese marco, el embajador ruso Víktor Koronelli anunció que Moscú estudia proyectos para explotar níquel, cobalto y otros metales preciosos en la isla, aprovechando la salida de empresas canadienses como Sherritt.

La efusividad diplomática de Díaz-Canel contrasta con la realidad energética que vive Cuba: el propio gobernante admitió el 2 de mayo que el petróleo ruso recibido «se agota ya en estos días» sin saber cuándo llegará un nuevo cargamento.

El último envío, el petrolero Anatoli Kolodkin, llegó a Matanzas el 31 de marzo con 730,000 barriles, apenas el 10% de las necesidades energéticas de la isla.

La crisis eléctrica en Cuba en 2026 incluye apagones de más de 12 horas en La Habana y hasta 40 horas consecutivas en el interior del país, mientras el canciller ruso Serguéi Lavrov reconoció en abril que la ayuda petrolera a Cuba «probablemente durará un par de meses».