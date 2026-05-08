Rusia estudia explotar el níquel y el cobalto de Cuba tras la salida de Sherritt

El embajador de Rusia en Cuba, Víktor Koronelli, reveló este viernes que Moscú estudia propuestas del gobiern cubano para explotar la minería en la isla, con especial interés en níquel, cobalto y otros metales preciosos, en el marco del aniversario 66 del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

En una entrevista al oficial Canal Caribe, el diplomático detalló que el tema fue abordado como una de las esferas principales de cooperación durante la XXIII sesión de la Comisión Intergubernamental ruso-cubana, celebrada a finales de marzo y principios de abril en la ciudad rusa de San Petersburgo.

"Además estudiaron varias propuestas de la parte cubana relacionadas con la esfera de minería (...) Me refiero a níquel, a cobalto, a algunos otros metales preciosos", detalló Koronelli.

El embajador precisó que en abril visitaron Cuba varias delegaciones de empresarios rusos y representantes de ministerios para analizar las propuestas cubanas, y que espera "que en el futuro próximo tengamos algunos resultados concretos".

El interés ruso llega en un momento crítico para la minería cubana, cuando la compañía Sherritt International recién anunció la suspensión de su participación directa en todas sus empresas conjuntas en la isla, tras las sanciones secundarias impuestas por la administración del presidente Donald Trump el 1 de mayo.

La salida de Sherritt deja un vacío enorme en el sector, si se tiene en cuenta que la minera canadiense operaba desde 1994 la mina de Moa, en Holguín, en una empresa mixta 50/50 con el Estado cubano, y aportaba además entre 10 % y 15 % de la capacidad eléctrica nacional a través de su filial Energas S.A., equivalente a unos 506 MW.

Cuba posee alrededor de seis por ciento de las reservas mundiales de níquel (quinto lugar a nivel mundial), y ocupa el tercer lugar en reservas de cobalto, con 500,000 toneladas métricas estimadas, minerales estratégicos para la industria de baterías y tecnologías de alta demanda.

La producción en 2025 ya acusaba el deterioro: 25,240 toneladas de níquel y 2,728 de cobalto, un 17 % y un 15 % menos respectivamente que en 2024, según datos de la propia Sherritt.

Más allá de la minería, Koronelli repasó otros proyectos bilaterales en marcha. Mencionó la continuación del proyecto Antillana de Acero y destacó que ya comenzó la construcción del parque de taxis Moskvich en La Habana, con 50 vehículos listos para ser enviados desde Rusia.

Todo esto se enmarca en un paquete de inversiones bilaterales que supera los 1,000 millones de dólares, acordado en la Comisión Intergubernamental de San Petersburgo y copresidido por los viceprimeros ministros de ambos países.

Sin embargo, la retórica de cooperación contrasta con la realidad energética de la isla. Rusia reafirmó su apoyo al régimen cubano y prometió más ayuda, pero el propio canciller ruso Serguéi Lavrov admitió el 15 de abril que esa asistencia petrolera "probablemente durará un par de meses".

El único cargamento de crudo ruso que llegó exitosamente a Cuba en 2026 fue el del petrolero Anatoly Kolodkin, con 100,000 toneladas métricas el 31 de marzo, suficiente para apenas siete a 10 días de consumo nacional.