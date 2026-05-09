Autoridades en Campechuela llaman a entrenar familias para reaccionar ante ataques aéreos "enemigos" y combatir "memes del odio"

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El presidente del Consejo de Defensa Municipal de Campechuela, Yoandris Ramos Gutiérrez, convocó este sábado a los máximos representantes de organismos e instituciones locales para reforzar la estrategia territorial de defensa del municipio costero de la provincia de Granma, en el oriente de Cuba.

Durante el encuentro, Ramos Gutiérrez ordenó priorizar las actividades vinculadas a la defensa y elevar la "percepción del riesgo" ante lo que calificó como la "creciente agresividad del gobierno de Estados Unidos contra Cuba", reportó a través de su página digial la emisora oficial CMKX Radio Bayamo.

El dirigente fue categórico al señalar que "es imprescindible que la población conozca, con claridad meridiana, los puntos donde deben protegerse ante un ataque limitado de la aviación enemiga".

Instruyó a los directivos de cada zona de defensa a socializar mapas, rutas y señalizaciones, y a realizar ejercicios para que las familias campechuelenses actúen "con reflejos certeros en el menor tiempo posible".

La reunión también abordó la actualización de las plantillas de las brigadas de producción y defensa. Ramos Gutiérrez subrayó que "no se trata de tener nombres en un papel, sino de personas entrenadas, motivadas y organizadas que puedan, en tiempo real, articular la producción de alimentos con la respuesta militar territorial".

Un tercer eje del encuentro fue el combate en redes sociales. Las autoridades identificaron que las plataformas digitales son usadas "sistemáticamente" para "desinformar, desalentar, desmovilizar y debilitar la unidad del pueblo en torno a la revolución y sus líderes".

Al respecto, ordenaron potenciar la "contraofensiva comunicativa" y fortalecer la educación mediática de la población.

Como colofón de la reunión, Ramos Gutiérrez pidió a los presentes que "no nos dejemos vencer ni por la falta de combustible ni por los memes del odio".

El episodio se inscribe en la escalada de movilización que el régimen ha desplegado a lo largo de 2026, declarado oficialmente Año de Preparación para la Defensa.

Desde enero, los sábados son jornadas permanentes de entrenamiento militar civil en todo el país, con ejercicios que incluyen fusiles AK-47, drones y minas antitanques.

El detonante más reciente fue la declaración del presidente Donald Trump el 2 de mayo en Palm Beach, cuando comentó que "estaremos tomando Cuba casi de inmediato. Cuba tiene problemas".

Días antes, el 28 de marzo, había afirmado en Miami que "a veces hay que emplear la fuerza militar y Cuba es la siguiente".

En respuesta, el régimen intensificó su retórica bélica. El expresidente Raúl Castro envió cartas al Ejército Central y al Oriental llamando a enfrentar con firmeza cualquier agresión enemiga, además de insistir en la idea de que se encuentra "con el pie en el estribo y listos para la carga al machete".

En la provincia de Granma, el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil distribuyó una guía familiar para protegerse ante una agresión militar que instruye a las familias a preparar mochilas con velas, fósforos, alimentos para tres días y medicamentos, y a refugiarse en "sótanos, semisótanos, túneles y zanjas" ante una alarma aérea.

Mientras el régimen llama a prepararse para la guerra, el 70% de los fármacos esenciales no se encuentran disponibles en farmacias estatales y uno de cada tres hogares cubanos pasa hambre, con un costo de vida que supera los 40,000 pesos frente a un salario medio que no llega a los 7,000 pesos.