Los 27 organismos de la Administración Central del Estado se reducen a 21

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El Consejo de Ministros de Cuba aprobó este mes ejercer iniciativa legislativa sobre un anteproyecto de Ley de Organización de la Administración Central del Estado que reduce de 27 a 21 los organismos que integran esa estructura, según informó el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, Granma, en su edición de este sábado.

La sesión ordinaria correspondiente al mes de abril fue presidida por Miguel Díaz-Canel y dirigida por el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz.

La propuesta fue presentada por Andry Matilla Correa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, quien subrayó que se trata de «no un mero movimiento estructural, sino del rediseño de cada uno de los Organismos de la Administración Central del Estado».

El anteproyecto regulará las bases generales de organización, número, denominación, misión y funciones de los ministerios y demás entidades que conforman la estructura estatal, y está previsto que sea presentado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio de 2026.

Marrero Cruz justificó la medida con un argumento que reconoce implícitamente décadas de hipertrofia burocrática: «Un país pequeño, un país con una situación tan compleja, no puede tener una estructura tan grande, tanta burocracia, lo cual hace que los procesos no sean eficientes, por lo que requieren un diseño diferente».

Esta reforma no es un hecho aislado. Díaz-Canel había anunciado en abril que habría menos ministerios, eliminación de estructuras intermedias, reducción del tamaño de empresas estatales grandes y mayor autonomía municipal, todo ello antes de mediados de 2026.

El proceso se enmarca en el Programa Económico y Social del Gobierno 2026, que al cierre del primer trimestre reporta 81 objetivos específicos aprobados: 32 implementados y 49 en proceso, de un total de 158 acciones previstas.

Complementariamente, el Decreto 127 «De las Instituciones Presupuestadas» entró en vigor el 8 de mayo de 2026 y establece el marco regulatorio para el redimensionamiento del sector presupuestado, que concentra más del 50% de la fuerza laboral activa del país y abarca unas 2,443 unidades a nivel nacional.

En la misma sesión del Consejo de Ministros, el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, advirtió que «los métodos tradicionales no nos están dando resultados; por tanto, hay que actuar con mayor iniciativa, con propuestas diferentes, buscando mecanismos que se atemperen a las condiciones actuales».

El Consejo de Ministros también aprobó ejercer iniciativa legislativa sobre el Código de Trabajo y la Ley de la Vivienda, ambos previstos igualmente para su presentación ante la Asamblea Nacional en julio de 2026.

En el plano económico, el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, informó que la inflación interanual al cierre de marzo de 2026 se situó en 13,42%, ligeramente por encima de febrero, con presiones concentradas en los precios agropecuarios del mercado no estatal, que subieron un 31,9% en La Habana.

El anteproyecto de ley que fusiona y elimina seis organismos del aparato central del Estado llegará a la Asamblea Nacional en julio, aunque la historia reciente de reformas estructurales en Cuba —anunciadas con frecuencia y ejecutadas con lentitud— invita a reservar el juicio sobre su alcance real.