¿Optimizar el sector estatal en Cuba? La misión imposible tiene nuevos decretos

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El régimen cubano publicó este miércoles en la Gaceta Oficial el Decreto 127/2025 "De las instituciones presupuestadas", una norma que promete reorganizar y hacer más eficiente un sector estatal que concentra más del 50% de la fuerza laboral activa del país, pero que opera en medio de una crisis económica sin precedentes y con salarios que no alcanzan ni para cubrir las necesidades básicas.

El decreto afecta a unas 2,443 unidades presupuestadas en todo el territorio nacional y entra en vigor 30 días después de su publicación, con un plazo de un año para su implementación completa.

Berta Iris Rojas Gatorno, directora de Políticas Financieras del Ministerio de Finanzas y Precios, calificó la medida de "alto impacto" durante una conferencia de prensa conjunta con representantes de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, y Economía y Planificación.

"Estamos hablando de un alcance de alrededor de 2,443 unidades presupuestadas en el país que agrupan más del 50% de la fuerza laboral activa en este sector", precisó la funcionaria.

Uno de los cambios más relevantes es que, por primera vez, el decreto establece una definición jurídica para el sector presupuestado y le otorga personalidad jurídica a su gestión financiera.

"Ante este decreto no existía una definición jurídica para este sector presupuestado", subrayó Rojas Gatorno.

El nuevo marco también reorganiza quién decide sobre la creación, fusión o extinción de unidades presupuestadas: esa competencia pasa del Ministerio de Economía y Planificación al Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Finanzas y Precios.

"Esta actividad presupuestada sale del Ministerio de Economía y viene al Ministerio de Finanzas y Precios", explicó la directiva.

Las unidades con llamado "tratamiento especial" podrán determinar su propio sistema salarial según su desempeño, generar utilidades y crear reservas al cierre del ejercicio económico para destinarlas a desarrollo institucional, responsabilidad social o vivienda. Las que sean completamente autofinanciadas podrán solicitar su conversión en Empresa Estatal Socialista.

"Estamos logrando una estabilidad, una igualdad entre el sector presupuestado y el sector empresarial estatal", afirmó Rojas Gatorno.

Sin embargo, aclaró que este tratamiento no aplica a salud ni educación, precisamente los sectores con mayor cantidad de trabajadores y peores salarios.

Guillermo Sarmiento Cabaras, director de Organización del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, añadió que los cargos no vinculados directamente a la actividad específica de cada entidad no podrán superar el 30% del total de la plantilla. "Cuando se diseña la estructura y la plantilla de cargos de una unidad presupuestada tiene que ser con racionalidad", señaló.

El decreto llega en un momento en que la brecha entre los salarios estatales y el costo real de la vida en Cuba es abismal.

En 2025, el salario promedio del sector presupuestado era de unos 5,900 pesos cubanos mensuales, frente a un costo de vida estimado entre 25,000 y 50,000 pesos para cubrir necesidades básicas. Los sectores más golpeados son cultura y deporte, con 5,063 pesos de salario medio, y comercio, con 4,656 pesos.

Los maestros ganan el equivalente a unos diez dólares al mes y los médicos apenas 16 dólares al mes.

Esa brecha ha impulsado una fuga masiva de trabajadores estatales hacia el sector privado o directamente hacia la emigración, un fenómeno que el decreto busca frenar sin tocar las causas estructurales del problema.

El contexto macroeconómico hace aún más difícil creer en el éxito de la medida. El PIB cubano cayó un 5% en 2025, acumulando una contracción superior al 15% desde 2020.

El gobierno cumplió apenas el 51% de sus planes ese año. Proyecciones independientes de The Economist Intelligence Unit estiman una caída adicional del 7.2% del PIB en 2026, muy lejos del 1% de crecimiento que proyecta el propio régimen.

El Decreto 138 del 20 de octubre de 2025, que ya había descentralizado el sistema salarial del sector empresarial estatal, y el Acuerdo 10199/2025, aprobado en agosto de ese año, que autorizó redistribuir ahorros del fondo salarial como pagos adicionales, son los antecedentes directos del Decreto 127.

La diferencia es que ninguna de esas normas anteriores logró revertir el deterioro. El PIB per cápita de Cuba es hoy de 1,082 dólares, el más bajo de América Latina, cuya media regional es de 10,212 dólares.