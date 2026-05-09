Cubanos responden a Bruno Rodríguez: "el cinismo es algo de lo que ustedes saben un montón"

Bruno Rodríguez llama “cínico” a Marco Rubio y cubanos le recuerdan las mentiras del régimen sobre Venezuela y la crisis nacional

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla calificó este viernes de “cínica” la oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria anunciada por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, pero terminó recibiendo una avalancha de críticas de ciudadanos que le devolvieron el calificativo al régimen cubano.

Rodríguez acusó a Rubio de “fabricar” una “fábula” para justificar “el abuso criminal contra el pueblo cubano”, luego de que el funcionario estadounidense revelara desde Roma que Washington ha ofrecido asistencia humanitaria a la isla y que el gobierno cubano se ha negado a distribuirla entre la población.

“Se requiere un alto grado de cinismo para hacer una declaración, sin sentir vergüenza alguna y de manera tan engañosa, sobre una supuesta asistencia”, afirmó el canciller cubano, quien incluso cuestionó si Rubio “estaba siendo veraz en la Santa Sede”, en alusión a su visita al Vaticano y encuentro con el Papa León XIV.

La reacción en redes sociales fue inmediata y especialmente dura contra el propio régimen. Numerosos cubanos recordaron el historial de mentiras oficiales y las contradicciones de un gobierno que culpa constantemente a Estados Unidos, mientras el país se hunde en apagones, inflación y desabastecimiento.

“Cinismo es algo de lo que ustedes saben un montón”, escribió Teresa Menéndez. Otros fueron más lejos al recordar una de las negaciones más polémicas de la diplomacia cubana: la presencia militar de la isla en Venezuela.

“No sé cómo es posible que nuestro ministro de exteriores sea capaz de tildar a alguien de mentir, cuando él no se escondió para mentir a todo el pueblo cubano sobre la presencia militar de cubanos en Venezuela”, comentó Iván Salazar.

La crítica golpea directamente una declaración pública realizada por el propio Bruno Rodríguez en mayo de 2019, cuando aseguró que “no hay tropas cubanas en Venezuela; ni hay cubanos que participen en operaciones militares o de seguridad allí”.

Sin embargo, el diario oficial Granma reconoció en enero de 2026 la muerte de 32 militares cubanos en operaciones en territorio venezolano como parte de la escolta de Nicolás Maduro.

“Diciendo cínico el mismo que juraba que en Venezuela no había soldados cubanos”, resumió Wichy Suárez.

Otros comentarios se centraron en las prioridades económicas del régimen y en el deterioro de las condiciones de vida dentro de Cuba.

Mirell Piloto cuestionó que el gobierno haya levantado decenas de hoteles mientras el sistema eléctrico colapsa. “Hay 20 hoteles nuevos que se han construido en los últimos 10 años y ni una sola termoeléctrica para dar corriente al pueblo”, contrastó.

También reaparecieron críticas contra el Grupo de Administración Empresarial S.A (Gaesa), el conglomerado militar que controla buena parte de la economía cubana. “Me gustaría una conferencia cara a cara para ver dónde Gaesa mete el dinero”, escribió Gustavo García.

La controversia se produce además en medio de otra contradicción incómoda para el discurso oficial. Mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores denuncia que la ayuda estadounidense busca provocar “un estallido” en Cuba y funcionarios del régimen la califican de “limosnas” y “sucio negocio político”, Cáritas Cuba informó que ya ejecutó 82 % de una primera donación de tres millones de dólares enviada desde Estados Unidos para familias afectadas por el huracán Melissa en el oriente del país.

Según la organización, la ayuda benefició a 8,800 familias de Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas, Granma y Guantánamo.

La disputa ocurre además en un contexto de creciente deterioro económico y aumento de la presión de Washington. Desde enero, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra Cuba e interceptado al menos siete tanqueros vinculados al suministro energético de la isla, mientras la Unidad de Inteligencia de The Economist proyecta una caída económica de 7,2 % para Cuba en 2026.

En medio del choque político entre La Habana y Washington, muchos cubanos volvieron a expresar la sensación de abandono de una población atrapada entre sanciones, propaganda y crisis permanente.

“El pueblo de a pie es quien está pagando los males”, resumió Regina Puente Téllez.