Inflación sin frenos en Cuba: una manzana vale quinientos pesos en playa de La Habana

La creadora de contenido cubana Sisi Aguilera compartió este viernes en Facebook su sorpresa al descubrir que una sola manzana costaba 500 pesos, durante un paseo familiar durante el pasado fin de semana en la playa de Boca Ciega, en La Habana del Este.

El video fue publicado después de la polémica generada por otro clip viral de la influencer, en el que denunciaba que alquilar una carpa en Boca Ciega costaba 9,000 pesos, más que el salario mensual de muchos cubanos.

Aguilera intentó mostrar una salida sencilla y de bajo presupuesto junto a su familia en el antiguo puente de madera en la referida zona costera.

Explicó que llegaron en triciclo porque “gracias a los triciclos muchísima gente en Cuba puede moverse todavía”, debido a la escasez casi total de combustible en el país, y aclaró que no alquilaron sombra ni tumbonas.

Según relató, lo primero que compraron fueron unas rosquitas que calificó de “económicas y muy ricas”, con un precio de 100 pesos. Sin embargo, el tono del video cambió cuando preguntó el valor de las frutas.

“Lo que de verdad me impactó fue el precio de las manzanas. 500 pesos cada manzana”, comentó Aguilera visiblemente sorprendida en el audiovisual, que ya acumula más de 8,700 reproducciones.

La cifra ilustra el deterioro acelerado del poder adquisitivo en Cuba. El salario medio mensual en la isla alcanzó 6,930 pesos en 2025, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, equivalentes a unos 15 dólares al cambio informal. El precio de una sola manzana representa aproximadamente siete por ciento de ese ingreso mensual.

La situación resulta todavía más crítica para los jubilados cubanos, uno de los sectores más golpeados por la inflación y la escasez. Un reportaje reciente mostró que la pensión de los jubilados cubanos no dura más de una semana.

"Ese dinero cuando cae en mis manos a los cinco, seis, siete días, ocho, se va", confesó uno de ellos.

El video de Aguilera se suma así a una creciente cantidad de testimonios en redes sociales que reflejan cómo productos básicos, alimentos y actividades recreativas se han convertido en lujos inalcanzables para buena parte de la población cubana.

Esta tendencia de cubanos documentando precios en redes sociales se ha consolidado en 2026 como un termómetro de la crisis. Otra creadora mostró recientemente que una mini compra de alimentos básicos costó 3,875 pesos, más del 56 % del salario medio mensual.

El panorama salarial es igualmente desolador. Solo La Habana, Artemisa y Villa Clara superaron los 7,000 pesos de salario medio en 2025, mientras el resto del país queda muy por debajo de ese umbral.

Economistas independientes estiman que el costo de vida mínimo por persona supera los 50,000 pesos mensuales, unas siete veces el salario medio.

La libreta de abastecimiento colapsó y ya no cubre las necesidades más básicas, mientras la inflación oficial en alimentos alcanzó el 16,65 % interanual en marzo y estimaciones independientes sitúan la inflación real en torno al 70 % en 2025.

El propio vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa reconoció en febrero de 2026 que "con 6,000 pesos no se puede vivir por los precios altos", una admisión que no ha venido acompañada de ninguna medida estructural para revertir el deterioro.