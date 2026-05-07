«Pan, cereales y enlatados»: la mochila que la Defensa Civil recomienda preparar ante posible conflicto con EE.UU.

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La Defensa Civil de Cuba distribuyó en la provincia de Granma –aunque es de de circulación nacionañ– una «Guía Familiar para la Protección ante una Agresión Militar», un documento de nueve páginas que instruye a las familias sobre cómo sobrevivir a bombardeos con los recursos que tengan a mano, entre ellos pan, cereales, enlatados y medicamentos que, en la Cuba de 2026, son prácticamente imposibles de conseguir.

El documento, elaborado por el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil en abril de 2026 con el lema «Proteger, resistir, sobrevivir y vencer», llegó a conocimiento público de forma accidental: Yudelkis Ortiz, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Granma, publicó los resultados de la reunión del Consejo de Defensa Provincial en Facebook y luego borró la publicación, lo que sugiere que reveló algo no autorizado a hacerse público.

La guía recomienda preparar una mochila familiar que incluya velas, fósforos, fosforera, linterna, radio con energía alternativa, alimentos sin cocción para tres días —latas, galletas, frutas, pan, cereales, caramelos—, un recipiente con agua potable, artículos de aseo «según sus posibilidades» y medicamentos para enfermedades crónicas.

El botiquín recomendado es aún más revelador: analgésicos como dipirona, paracetamol y aspirina, antihistamínicos, guantes desechables, antisépticos, gasas, vendas, esparadrapo, tijeras, pinzas, termómetro, pomadas para quemaduras y mascarillas.

El problema es que el 70% de los fármacos esenciales del Cuadro Básico de Medicamentos están indisponibles en las farmacias estatales cubanas, y solo el 3% de los ciudadanos logró encontrar los medicamentos que necesitaba, según el Observatorio Cubano de Derechos Sociales.

En cuanto a los alimentos, una encuesta reciente reveló que uno de cada tres hogares cubanos pasa hambre, el 25% se acuesta sin cenar y el 97% de la población perdió acceso a alimentos básicos, con un costo de vida que supera los 40,000 pesos mensuales frente a un salario medio de 6,000 pesos.

Ante una alarma aérea, el documento ordena refugiarse en «sótanos, semisótanos, túneles, zanjas con profundidades que permitan protegerse de la onda expansiva» y no salir hasta recibir el aviso de cese de alarma.

Si no hay tiempo de llegar a un refugio, la guía indica acostarse boca abajo, proteger la cabeza y abrir la boca para reducir el daño de la onda expansiva.

Ortiz justificó la iniciativa antes de borrar su publicación: «La mejor manera de evitar la guerra es preparándonos. Esa idea, ese concepto lo estamos llevando a cabo en Granma».

La distribución del documento se realiza a través del movimiento «Mi Barrio por la Patria», la Red Juvenil Comunitaria y reuniones en centros laborales, estudiantiles y residenciales de la provincia.

La iniciativa se enmarca en la declaración de 2026 como «Año de Preparación para la Defensa», que desde el 11 de enero estableció los sábados como jornadas permanentes de formación militar para la población civil, con ejercicios que incluyen fusiles AK-47, drones, minas antitanques y yuntas de bueyes para bloqueo de carreteras.

El detonante más reciente fue la declaración de Donald Trump el 2 de mayo en Palm Beach: «Estaremos tomando Cuba casi de inmediato. Cuba tiene problemas».

Díaz-Canel respondió advirtiendo que Trump «eleva sus amenazas de agresión militar contra Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes», mientras que Raúl Castro envió cartas al Ejército Central y al Oriental llamando a «enfrentar con firmeza cualquier agresión enemiga» y el 1 de mayo declaró estar «con el pie en el estribo y listos para la carga al machete».

La figura de Ortiz añade una capa de ironía al episodio: apenas dos días antes de presidir la reunión del Consejo de Defensa, la secretaria del PCC en Granma acudió a un cordón espiritista en Bayamo para «alejar» las amenazas externas contra Cuba.

La propia guía resume la lógica del régimen: «Con el mismo afán y disciplina que nos hemos preparado para enfrentar eventos de desastre debemos prepararnos para proteger la vida si el enemigo nos agrede militarmente».