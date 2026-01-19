Cuba duele: Lo que muestran estas imágenes de calles de La Habana te dejará sin palabras

Ver más

Un video difundido en TikTok muestra el estado actual de la calle Monte, una de las más transitadas del centro de La Habana, cubierta de basura, escombros y aguas negras.

Los vecinos denuncian que las autoridades no recogen los desechos desde hace semanas, mientras aumentan los casos de enfermedades y malos olores en la zona.

La calle Monte, una de las arterias comerciales más conocidas del municipio de La Habana Vieja, luce hoy como un vertedero a cielo abierto. Montones de basura, cartones, restos de comida y aguas sucias se acumulan a lo largo de la vía, según muestran varias imágenes y videos publicados en redes sociales.

El material, difundido por el usuario @cubaactual en TikTok, expone la gravedad del abandono urbano en pleno corazón de la capital cubana. En la descripción del video puede leerse: “Las enfermedades en Cuba y la basura abundan. Calle Monte, Habana, Cuba.”

Las imágenes muestran a vecinos caminando entre desperdicios, motociclistas esquivando montones de desechos y comerciantes informales vendiendo productos entre el caos.

En algunos tramos, los portales están cubiertos de residuos acumulados durante días, sin que aparezcan camiones de recogida ni trabajadores de comunales.

La situación sanitaria en la capital preocupa a los habitantes, que denuncian el aumento de mosquitos, cucarachas y malos olores. “Aquí no vienen a recoger la basura hace semanas, y los niños juegan cerca de toda esa suciedad”, comentó una residente en declaraciones a medios independientes.

El deterioro urbano de La Habana es cada vez más visible: calles rotas, fachadas derrumbadas y montones de basura sin recoger son parte del paisaje cotidiano.

La ineficiencia del sistema estatal de comunales, la falta de transporte para la recogida de desechos y la escasez de recursos básicos agravan una crisis ambiental que pone en riesgo la salud pública.

Mientras tanto, el régimen cubano continúa destinando recursos a actos políticos y campañas propagandísticas, sin ofrecer soluciones reales a los problemas que más afectan a los ciudadanos.

La calle Monte, antaño un punto emblemático del comercio habanero, se ha convertido hoy en símbolo de la decadencia de una ciudad que fue orgullo del Caribe.